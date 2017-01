Dos estudiantes de la Escuela de Sordos Nº 116 se incorporaron a la Intendencia en régimen de pasantía

Posted by

Un nuevo convenio firmado por la Intendencia de Salto con centros educativos para la incorporación de alumnos en régimen de pasantías a la administración, fue firmado esta mañana. El aditivo especial, es que en este caso se trata de personas con discapacidades auditivas y con alteraciones del lenguaje, compromiso asumido en el marco de la política de inclusión que caracteriza a la actual gestión de gobierno.

El convenio fue firmado esta mañana en el Palacio Córdoba e incluye a dos alumnos de la Escuela Especial Nº116 que la Intendencia de Salto absorbe para trabajar. Del acto participaron la Directota de Género y Generaciones de la comuna salteña, Nelly Rodríguez, el Secretario General de la Intendencia de Salto, Fabián Bochia y por el centro educativo, la maestra Nilza García.

DESAFÍO

En tal sentido, la docente dijo que este convenio “se trata de un desafío que los estudiantes lo van a sortear con éxito, la educación tiene muchos valores y muchos fines como crear hombres libres, con sentido crítico”. Y en ese sentido expresó que “este es el comienzo para que ellos se enfrenten a la responsabilidad de la vida adulta que es el mundo del trabajo, aprovechen esta oportunidad que les da la sociedad salteña representada en la Intendencia, aprovéchenla porque fueron elegidos por su talento, su capacidad al trabajo y por sus valores”.

En tanto que el Secretario General de la comuna, Fabián Bochia, afirmó que “nosotros no llegamos para hacer lo mismo que el resto, llegamos para cambiar y entre otras cosas institucionalizar la gestión y en ese sentido, generamos estos convenios, que no va en el hecho que sean dos pasantías, sino en el concepto de inclusión para muchachos que a veces golpean puertas y no se abren y van a hacer una pasantía remunerada que les aportará experiencia, les sumará al currículo y que los v a acerca a compañeros de trabajo, generándoles el valor del esfuerzo y la responsabilidad, algo que les servirá para la vida”.