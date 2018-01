Dos años y medio de gobierno desde la mirada del programa del FA

Días pasados, más precisamente el martes 9 de enero, se cumplió la mitad del mandato de esta Administración Municipal en Salto. Mas allá de los balances personales o desde el lugar de responsabilidad que ocupamos en la misma, trataremos de analizar el proceso en estos dos años y medio, con una mirada en el programa de gobierno que nos comprometimos con la ciudadanía llevar a cabo, el programa departamental del Frente Amplio.

Nuestro programa se basa en siete grandes líneas programáticas, transversales a toda la gestión y contiene en general, los objetivos que nos planteamos antes del inicio del periodo de gobierno; en este sentido debemos destacar que este programa se elabora, tras meses de discusión y aportes, pero que ni bien asumimos, el 9 de julio de 2015, nos encontramos con un panorama financiero, que limito muchas de las concreciones inmediatas que estaban planteadas.

Estas líneas programáticas establecían el COMPROMISO CON LA GESTION ORGANIZADA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, nos habíamos planteado la capacitación para la gestión dirigida a los funcionarios, la cual se realizó y se viene realizando en distintas reparticiones; el fortalecimiento de la carrera funcionarial y de las funciones dependiendo de cada sector o división, para el cual ya se realizaron dos adecuaciones funcionales; estudio del clima laboral con participación de funcionarios y diseño de medidas a partir del mismo, el cual se lleva a cabo junto con ADEOMS, en el mejoramiento de las condiciones laborales y de la estructura edilicia donde se cumplen funciones; promover una adecuada estructura funcionarial que logre tipificar tareas a los efectos de mejorar la gestión, la cual a partir de la adecuación funcional, se crea el sub escalafón de guardavidas y el de choferes e inspectores y se trabaja sobre el diseño del escalafón de Obreros Especializados; mediante Modificación Presupuestal se estableció el retiro incentivado de funcionarios mayores de edad .

En el COMPROMISO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DE ARTICULACION CON LAS POLICITAS NACIONALES se avanzó y se concretó en :

a) Preparar planes y proyectos para presentar en Fondos concursables (FDI y Ministerios)

b). Apoyar y cooperar con los Municipios en la preparación de planes y proyectos para presentar a Fondos concursables. Coordinar apoyo a la gestión municipal.

c). Coordinar la implementación de los Programas centrales de la Intendencia.

d). Coordinar con OPP, Ministerios y Presidencia la implementación local de Programas Nacionales.

e) Proponer proyectos de mejora de la gestión departamental. d) Participación de la Intendencia en los espacios departamentales interinstitucionales de diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a generar procesos de desarrollo sustentable desde y en el território f) Coordinación y cooperación desde el Gobierno Departamental con los Organismos y Programas nacionales buscando que efectivamente operen en Salto y se adapten a la realidad departamental.

En el COMPROMISO CON SERVICIOS BASICOS Y MOVILIDAD AMIGABLES

CON EL AMBIENTE se prioriza el Plan de mejora de la ciudad en alumbrado y calles, con ampliación y mantenimiento de iluminación y ampliación de calles de hormigón y bituminizadas, así como el mantenimiento general de las calles que ya se encuentran en buen estado.

Nos comprometimos que los dineros de los FDI se destinaran efectivamente para lo que fueron solicitados y así se está cumpliendo.

Se trabaja en la línea del diseño e implementación gradual de un Sistema de Transporte Departamental, como así también la renovación gradual de flota de maquinaria y herramientas municipales, proceso que está hoy, en su etapa final.

Respecto a Tránsito y Transporte, se viene trabajando en la Seguridad en el tránsito a través del reordenamiento de zonas de estacionamiento de autos y motos, ampliación y coordinación de la red de semáforos y creación zonas de peatones.

En el compromiso con la Gestión de Aguas, se trabajó en:

Recuperación, acondicionamiento y gestión de zonas inundables.

Acondicionamiento de la cuenca del arroyo Ceibal y Sauzal (

Completar las conexiones domiciliarias (en articulación con MVOTMA y OSE).

Regularización de drenajes pluviales

Respecto a la Recolección de Residuos Sólidos, se reorganizo de frecuencias, horarios y personal destinado a la tarea de recolección, implementando dentro del Micro-centro y en zonas específicas, contenedores para el depósito de residuos, el cual este año se ampliara en más de 250 contenedores. Nos propusimos comprar de maquinaria exclusiva para recolección, barométricas y vertedero, la cual en partes se realizó y en este año se estaría completando los equipos. A través de convenio con el MVOTMA, se está realizando el estudio ambiental del vertedero, a los efectos de buscarle una solución definitiva al depósito de la basura.

En Espacios verdes se trabaja en la Restauración del Parque Harriague y espacios públicos, tales como las plazoletas Benito de Paula, Roosevelt, Estigarribia y plaza Flores. Se han construido o remodelado pequeñas plazas en los barrios, destinadas al esparcimiento y el deporte. Se promociona una política de arbolado urbano no invasivo en zonas priorizadas por los vecinos en las distintas zonas de la ciudad y de los municipios. En forma rotatoria se realiza la limpieza de avenidas y espacios públicos en el desmalezamiento y poda.

En el COMPROMISO CON EL EMPLEO DE CALIDAD, LA PRODUCCIÓN Y EL TURISMO nuestro programa establecía privilegiar el espacio de negociación colectiva para mejorar las condiciones de empleo y trabajo y vaya si desde esta Administración no se trabajó en ello, tanto con el Sindicato Municipal, como así también en la solidaridad con otros gremios; se favoreció la creación de empleo estudiantil generando con otras instituciones, siendo la Intendencia ejemplo, en cuanto realiza pasantías y convenios con distintas Instituciones educativas.

En la Producción agropecuaria e industrial se realizó:

El fomento a la Producción de calidad

Parque agroalimentario: se replanteo el proyecto, re-definiendo líneas de desarrollo de la región a los efectos de disminuir las desigualdades de los departamentos del Norte del Uruguay con los del Sur.

En la implementación del Mercado Regional Hortícola (está formulado por la gremial hortícola y se trabaja en forma coordinada con la misma).

Se continua con Salto Emprende

En el Turismo:

Se jerarquizo del papel de las organizaciones sociales y la sociedad civil en la gestión turística.

Incentivamos y en coordinación con el CCIS se capacito a los pequeños actores y empresarios turísticos locales, articulando con UDELAR, Escuela de Tecnología Superior, UCUDAL

Se está potenciando y se estimula el desarrollo de las producciones locales (pescadores, artesanos,etc)

Se promueve fuertemente políticas de inclusión y accesibilidad al destino, a través del desarrollo de infraestructura adecuada.

Se continua optimizando la gestión administrativa y contable de los centros termales con que cuenta la Intendencia de Salto

Promovemos en el departamento actividades deportivas, culturales y de esparcimiento de interés nacional, vinculándolas con el atractivo termal.

En el marco del Programa de Turismo Social, se colocó a Salto como un destino del mismo a la vez que se potencio la creación de estrategias de turismo social locales.

Se está logrando en la medida presupuestal posible, inversión en la propiedad turística de la Intendencia, cuidando su ampliación y mantenimiento. (ej: Reparación de piscinas y alojamientos, nuevo acceso de control en Termas de Arapey y arreglo de piscinas y reparación a nuevo de dos baterías de baño en Daymán)

Se vienen desarrollar productos turísticos que ponen en valor las diversidades locales, culturales y naturales de Salto, integrando a éstas, a la actividad como atractivo singular de nuestro departamento. (Ej. Belén, Constitución, Colonia Julia Arévalo y otras localidades)

Difusión de la oferta turística en los mercados nacional, regional e internacional, Integración regional a nivel del MERCOSUR ampliado y la Inserción competitiva de Salto en circuitos de extra región

Continuamos el desarrollo de ofertas locales para la población salteña, propiciando el disfrute de nuestros atractivos naturales, arquitectónicos, arqueológicos y manifestaciones culturales.

Se ha implementado la construcción de infraestructuras en centros termales, paseos turísticos y costa de Salto, que permiten la accesibilidad a personas con distintas capacidades.

En el COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION Y LA INCLUSION SOCIAL, se viene trabajando en el fortalecimiento de los Municipios, asignando equipamiento vial, recursos humanos y partidas de sostenibilidad para los mismos, delimitados territorialmente.

En el compromiso del Gobierno Electrónico, se trabaja en articulación electrónica entre el Ejecutivo y el Legislativo y la ciudadanía en general a los efectos de democratizar el acceso a la información de los expedientes municipales, se ha adquirido equipamiento informático y software para la optimización de la gestión, se ha habilitado el pago de los tributos municipales en forma digital (EBrou).

En Igualdad de género y atención a los grupos vulnerables, se trabaja en la transversalización de género en las políticas departamentales, articulando con organismos públicos y privados que llevan a cabo programas educativos.

En Juventud, se trabaja en la creación de espacios físicos, propios de los jóvenes que constituya un espacio de encuentro, intercambio, producción. Asi como de un espacio digital multimedial y de conectividad, inclusivo a las TIC’s. Se elabora calendario de actividades y eventos a desarrollarse durante todo el año y en distintos puntos del departamento destinado a jóvenes, articulación y promoción a los programas nacionales ya existentes y los espacios institucionales (Ej. INJU, IMPULSA, Jóvenes en Red). Articular las políticas locales con el Plan de Acción de Juventudes 2015-2025, se propicia desde el área de Juventud equipos de voluntarios y promotores que oficián de multiplicadores en los diferentes espacios de colectivos jóvenes (apoyando organizaciones, convocando, difundiendo, reproduciendo, contando).

En Salud:

Se Trabaja en red con otras instituciones que ofrecen acciones de promoción en salud y en la prevención a enfermedades socialmente trasmisibles (hipertensión, diabetes, salud cardiovascular, cáncer de mama y de colon, etc).

Aseguramos que la infraestructura urbana y la planificación urbana garanticen el acceso al agua segura, saneamiento, eliminación de desechos sólidos domiciliarios, productivos e industriales, la calidad del aire y el control de la contaminación acústica.

Promocionamos las actividades físicas en espacios adecuados para prevenir el sedentarismo.

Preparación y respuesta ante crisis y emergencias inducidas por peligros naturales que afectan la salud de la población.

Se trabaja en la creación de un servicio que atienda la salud laboral de los trabajadores municipales

Seguimiento de convenios de salud (salud rural, Policlínica Barrio Uruguay, Hogar Municipal, etc).

En el COMPROMISO CON UNA CULTURA ACTIVA, se continúa los procesos de acondicionamiento y equipamiento del Teatro Larrañaga y el Ateneo de Salto, especialmente la climatización de las salas, Identificación y equipamiento de espacios urbanos para la vida social, cultural y la participación ciudadana, se rescata y valoriza las figuras destacadas de Salto de todos los tiempos en distintas áreas, materializando el reconocimiento a notables de la cultura y el deporte. (Amorim, Quiroga, Andrade, Rocha, Suárez, Cavani, etc.), se acondiciona ambas Costaneras (Norte y Sur), con reordenamiento y regulación estética.

En líneas de trabajo se viene trabajando en:

El desarrollo de las Artes

El desarrollo de la Artesanía y el Diseño

Incentivo a la cultura cinematográfica

Valorización de la Identidad: Patrimonio

Organización y promoción del Carnaval.

Creación de un Archivo Fotográfico

Respecto al COMPROMISO CON LA GESTION EN INFRAESTRUCTURA se trabaja sobre:

Mejora de los accesos a la ciudad como inversiones estratégicas en infraestructura. En este sentido se concretaron los arreglos en los accesos norte y sur, quedando todavía trabajar sobre el acceso este.

Valorización y jerarquización de los principales conectores urbanos para asegurar una buena movilidad, tanto en la ciudad como en zona rural.A través de fonodos FDI y PCR se lleva a cabo este trabajo.

Promoción del PAI Cuatro Bocas. Construcción de infraestructura de base para crear suelo urbanizable.

Elaboración de proyectos de renovación urbana con participación público-privada.

Mejoramiento de los espacios públicos propiciando el disfrute de toda la población de los mismos.

En estas siete líneas programáticas se trabajó y se está trabajando, en base a los objetivos que delinean las mismas; que falta todavía mucho para concretar, sí, pero en estos dos años y medio de gobierno hemos avanzado en todos estos puntos que nos marcaba el programa del FA y estamos planificando en base a lo que falta, el plan del resto del mandato.

También somos sabedores, que algunos de los objetivos programáticos propuestos, van más allá de este periodo y algunos deberán postergarse, por lo que fue el proceso de gobierno. Este programa se construye en un escenario ideal en la Intendencia, el cual no lo pudimos tener, en cuanto se asumió con la más grande crisis financiera de la historia municipal y luego la Junta Departamental no le vota a esta Administración su presupuesto, qué contenía la financiación a muchos de estos proyectos planteados en el Programa. Es por eso que debemos ser cuidadosos en el seguimiento del programa, pero a su vez responsables de no desequilibrar las finanzas municipales, ni desviarnos de las normativas que nos rigen.

A su vez se realizaron obras e implementaciones que si bien estaban previstas en las líneas generales, no se había especificado, como lo es desarrollar la eficiencia energética en los consumos eléctricos en la Intendencia.

Queda mucho por hacer y concretar y es el programa del FA que nos guía en la realización de esos objetivos, planificando responsablemente y con el compromiso de todos los directores y encargados de unidades en la concreción de estas metas.

Téc. Univ. Gustavo Chiriff

Democracia Avanzada – Partido Comunista del Uruguay