Dos años de Gobierno

Queridas salteñas y salteños:

Hoy se cumplen dos años desde que asumimos el Gobierno Departamental y queremos hacer algunas reflexiones junto a ustedes. Nos comprometimos ante cada salteño a trabajar con los objetivos de:

Continuar arreglando todas las calles que podamos;

Seguir limpiando el departamento y la ciudad;

Y asumimos la tarea de volver a tener una ciudad iluminada y segura.

Hemos reparado centenares de cuadras de la ciudad: en hormigón, en carpeta asfáltica, en micropavimento y en riego bituminoiso. Además mejoramos más de 1000 kilómetros de caminos rurales.

La ciudad está más limpia. Tenemos más personal en esta área, nuevos camiones recolectores y decenas de contenedores. Salto está volviendo a ser un departamento cuidado por sus vecinos.

Con la iluminación también se ha cumplido: estamos colocado el nuevo sistema de iluminación led y hemos ampliado la red lumínica en los barrios y el interior.

Sin embargo, y gracias al manejo responsable de los recursos hemos podido hacer más obras de las que estaban previstas. Hoy Salto tiene en marcha un camino que terminará por construir decenas de viviendas. También estamos trabajando a fondo en determinados barrios como Ceibal y el comienzo de las obras en barrio Artigas. Hemos podido comenzar a regularizar los títulos de propiedad de decenas de familias que desde hace décadas esperaban por esto. Estamos recuperando unidades de la Línea Municipal del Ómnibus, con el cometido de fortalecer un servicio eminentemente social.

Se viene trabajando con más de 200 organizaciones sociales. Instituciones con objetivos variados y diversa dimensión, pero que apoyan, organizan y sostienen las comunidades.

Cada mes se visitan más de 28 localidades promoviendo el desarrollo local y la participación ciudadana. En el interior se asiste y se trabaja igual que en la ciudad. Somos un gobierno de territorio y de cercanía con la gente.

Salto está cambiando y eso nos llena de orgullo y de compromiso. Todos sabemos de dónde venimos. Nosotros venimos de trabajar con la gente. Venimos de recorrer cada pueblo y cada barrio. Venimos de una construcción política que está donde está la gente, porque en definitiva la gente es lo que nos importa. No nos interesa la fama, no nos interesa el poder, no nos interesa el dinero.

Estamos en Política para hacer cosas por la gente, y ese es nuestro norte. Pedimos el voto para trabajar, trabajar y trabajar. Y eso venimos haciendo desde hace dos años.

Hemos generado un equipo de gobierno que tiene esa filosofía. Hoy los que estamos somos los que compartimos esta idea de trabajo: una filosofía que es estar al lado de la gente. Trabajar todos los días. Nosotros lo hacemos de lunes a lunes. Trabajar de noche y de madrugada si es necesario.

Quiero que sepan que pese a todos los momentos duros que hemos atravesado, como las recientes inundaciones, nosotros sentimos el calor, el compromiso y la solidaridad de todos ustedes. Y asumimos la tarea de que el año próximo, cuando se cumplan los tres años de gestión, tengamos más obras para celebrar.

Salto sigue avanzando y es junto a ustedes que lo vamos logrando.

Dr. Andrés Lima

Intendente de Salto