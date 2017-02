DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS INFORMÓ QUE ESTÁN ULTIMANDO LOS DETALLES EN LA AVENIDA DEL SAMBA

Posted by

Nicolás Palacios dijo que colocaron decenas de focos nuevos y que están trabajando en todo el departamento

Trabajando con el fin de dejar a punto la denominada Avenida del Samba, la que será inaugurada mañana viernes 3, cuando a las 21 horas se cumpla el primer de las Escuelas de Samba del Carnaval Naranja 2017, el Departamento de Servicios Públicos de la Intendencia de Salto viene ultimando los detalles en ese lugar para que se encuentre en óptimas condiciones y tanto los protagonistas del carnaval como los concurrentes disfruten del espectáculo.

Por tal motivo, el Director de Servicios Públicos de la comuna salteña, Nicolás Palacios, anunció que viene trabajando intensamente en el lugar colocando decenas de nuevos focos de luz para mejorar la iluminación en el lugar, así como también vienen realizando una poda correctiva que ayude a mejorar el aspecto de toda esa zona.

ULTIMANDO

“Estamos trabajando fuertemente en el lugar, fueron colocados cerca de 60 focos nuevos en lo que tiene que ver con la nueva luminaria de la avenida Viera, sobre todo en el primer tramo referido al desarrollo del desfile de carnaval que será mañana viernes entre Maciel y Apolón”, indicó Palacios.

Asimismo, declaró que en ese lugar se está haciendo “una poda correctiva, que no son podas completas del árbol, sino esas que se realizan para que las ramas de los árboles no toquen cables o tapen la visual de las personas que están en esos lugares, pero que a su vez no afecten el desarrollo natural del árbol y pueda crecer con normalidad”.

“Estamos hablando del tramo principal, de la avenida Viera que es entre Maciel y Apolón, donde además trabajamos en la señalización y pintada de la calle, la limpieza y el desmalezamiento del lugar, la bajada de luz para las luminarias y para todo aquello que sea necesario, la colocación de gradas y el palco donde estarán las autoridades y los invitados especiales”, señaló el jerarca.

EN LOS BARRIOS

Por otro lado, el jerarca anunció que están trabajando en los distintos barrios de Salto en lo que concierne a reparación y puesta a punto de luminarias en Salto. “Encaramos los barrios Don Atilio y Minervine en lo que refiere a la zona sur del departamento y allí pasamos a la zona norte, con los barrios Cerro, La Rinconada, barrio Ayuí, siempre haciendo el mantenimiento correspondiente, estamos haciendo avenida Barbieri toda la parte de cables subterráneos y Harriague”, dijo.

Palacios informó que otra de las tareas que vienen llevando a cabo es la nueva iluminación del Puente de Alta Creciente, ubicado en la unión de las costaneras Norte y Sur. Y señaló que la semana próxima continuarán con las recorridas por el interior del departamento para hacer el mantenimiento del alumbrado público.

Tanto es así que del 9 al 14 de febrero le estarán dando un apoyo a las localidades que no tienen suministro de energía eléctrica y después continuarán el mantenimiento con los que sí lo tienen. Palacios explicó que todas estas tareas tienen una coordinación previa y una planificación con los diferentes Alcaldes, con el fin de conocer los puntos más críticos y trabajar en la puesta a punto de la iluminación en el interior de Salto.