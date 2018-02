Diputada Manuela Mutti (Frente Amplio) “Si bien tenemos situaciones dolorosas hay que seguir apostando a transformar la sociedad entera”.

La diputada Manuela Mutti hizo referencia a la rendición de cuentas que realizará su equipo el próximo jueves 22 de febrero a la hora 10, en la oportunidad habrá un balance del equipo de diputación durante el pasado año “Vamos a estar presentando como lo hacemos todos los años desde que asumimos como equipo de diputación para que la gente tenga la posibilidad de enterarse que hicimos durante el año, esta va a ser la tercera rendición de cuentas del equipo de diputación, donde de forma muy escueta tratamos de esbozar los principales elementos que tuvimos durante el año 2017 donde no solo está el trabajo mío sino el de todo un equipo”.

“Cuando asumimos este rol pensamos que la ciudadanía nos está pagando por algo que nos gusta hacer, para nosotros es un orgullo y pensamos que nuestro sueldo no tiene que estar despegado de la realidad social”.

“Uno de los proyectos de ley que propuso el MPP es la transparencia de los funcionarios públicos y que las declaraciones juradas sean públicas” declaró.

Sobre los casos de nepotismo que han ocurrido la legisladora del MPP dijo “Creo que es nefasto, no estoy de acuerdo, me parece una barbaridad lo que ocurre. Da una señal de transparencia que se haya decidido cambiar el directorio de ASSE. Hay que medir con la misma vara todos los casos, esperemos que esto se de en todo el sistema político”.

“Es importante que logremos trabajar de forma responsable para dignificar el sistema político” agregó.

En referencia a los auto-convocados dijo “Vivimos en un país democrático, bienvenidas sean las discrepancias, es importante que la sociedad se organice detrás de reclamos pero también de propuestas. Hay que ver donde creció el estado y a quienes vamos a recortar en esos casos, creo que el agro ha recibido apoyo por parte del Ministerio de ganadería y del estado en general”.

Mutti además habló sobre la inseguridad y los lamentables hechos policiales ocurridos “Bonomi ha desarrollado una gestión muy importante. Aumentando la Policía en forma exponencial, mejorando los sueldos, la parte técnica, muchísimas condiciones. Nuestro país está viviendo una ola de crímenes que no estábamos acostumbrados. No creo que sea acertado que los militares traten con civiles internos, ellos están preparados para la guerra exterior pero no para salir a la calle. A eso está apostando la policía. Los militares están preparados para atender otro tipo de demandas, si bien tenemos situaciones dolorosas hay que seguir apostando a transformar la sociedad entera”.