Declaración del Frente Amplio en su última Mesa Departamental.

Ante los sucesos acontecidos en estos días, donde la deshumanización del hombre y algunos gobiernos, provocada por la ambición desmedida de poder, donde el comercio de armas, el narcotráfico y otros negocios ilegales, encuentren el campo fértil, donde no se miden o no importan las consecuencias, donde siempre los más perjudicados, son los más débiles: niños, niñas, mujeres y ancianos, que no son los que las crean las guerras, pero las padecen, donde la primacía de un sistema político y económico perverso, provocan calamidades imposibles de medir.

El Frente Amplio como una fuerza política de paz y libertad que tiende a la igualdad y justicia declare su total rechazo a estas acciones, haciendo un llamado a la sociedad en forma individual o colectivo a que se expresa en igual sentido, para que los Estados e Instituciones con poder internacional, también se expresen en defensa de los pueblos más débiles y no callen convirtiéndose en cómplices de un holocausto.

Mesa Política Departamental del FA