Daniel Cattani (Frente Amplio) “Tenemos un 2018 que va a ser muy importante, con muchas actividades y esta es una motivación para participar”

Daniel Cattani vicepresidente de la mesa política del Frente Amplio en Salto hizo referencia a los festejos por los 47 años de su fuerza política “Creo que es una fecha que va a quedar en la mejor historia del Frente Amplio, inmediatamente que se planificó esta fiesta en Piriapolis se mostró la participación masiva en todo el país, una muestra más de la alegría que tiene el militante frenteamplista cada vez que se lo convoca. Tenemos un 2018 que va a ser muy importante, con muchas actividades y esta es una motivación para participar de todo lo que se marque”

“El optimismo del frenteamplista surge de la realidad de los gobiernos del Frente Amplio, sabemos que hemos demostrado logros que hacen pensar en un cuarto gobierno, falta tiempo pero lo que el Frente haga de aquí a las elecciones será apoyado” remarcó.

“Tratan de generar un estado de ánimo con una realidad que no existe, la rentabilidad de algunos sectores puede tener alguna dificultad pero el campo no está mal. No hay una situación de crisis, los lecheros tienen dificultades, algunos pequeños productores también pero muchos no participaron porque saben el apoyo que les dio el gobierno, hay mucha gente que es consciente de esa realidad” dijo en referencia a las manifestaciones de los auto-convocados.

“Ellos están planteando recortes sociales, cuando sabemos que es insignificante lo que se gasta en políticas sociales hoy en día” agregó.

“La necesidad de estar juntos en momentos difíciles se nos despertó ahora, siempre van a haber diferencias pero eso no significa que nosotros no estemos respaldando el accionar del gobierno departamental” dijo.