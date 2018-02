Cuatro denuncias por hurtos en las últimas horas

Un hombre manifiesta que a la hora 23:30 dejó estacionado el auto marca Zotye matrícula HAW 914, frente a su domicilio en calle Ituzaingó entre Artigas y Uruguay, y a la hora 00.00 al ir a ocuparlo constató que del interior le habrían hurtado un celular Samsung J5 color blanco y documentos varios. Agrega que la ventanilla se encontraba entre abierta. Investiga Seccional 2da.

Hurto de moto

Un hombre denunció que a la hora 20:15 dejó estacionada la moto Yumbo Max 110cc matrícula HKZ 363, frente a su domicilio en calle Lavalleja al 300 y al ir a ocuparla hora 20:30 constató que se la habían hurtado. Investiga Seccional 1ra.-

Robo de motosierra

Un hombre denuncia que a la hora 08:00 se ausentó de su domicilio en ex Ruta 3 km 505, quedando esta sin moradores y al regresar hora 21:00 constató que personas extrañas le hurtaron de un depósito una Motosierra marca Still 250cc color blanca y naranja. Agrega que la puerta del mismo no contaba con seguridad. Investiga Seccional 5ta.-

Hurto en Plazoleta de Ceibal

Una mujer manifiesta que en horas de la noche se encontraba reunida con amigas en Plazoleta de B° Ceibal, dejando su moto estacionada con el casco protector colgado del manillar, a lo que cruza un hombre hurtándolo, dándose a la fuga, siendo perseguido por estas y frente a la piscina de dicho barrio arroja el mismo; en esos momentos un Policía que vestía de particular se entera de lo sucedido y lo persigue pie a tierra logrando su detención. El detenido resultó ser un menor, al cual se le realizó prueba de espirometria dando positivo, trasladándolo hasta la Seccional. Puesto en conocimiento el Sr. Fiscal de Turno, el menor fue entregado bajo firma a un responsable y el casco a la víctima. Intervino Seccional 3ra.-