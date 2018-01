Cuántos millones ganan por año los músicos que brillaron en la noche de los Grammy

Fueron los músicos galardonados del año. Brillaron en cantidad de tickets cortados en sus recitales y, sobre todo, en reproducciones digitales de sus temas. Hicieron contratos millonarios con las discográficas y son las estrellas indiscutidas del momento. Luego, caminan por un alfombra roja y se lucen en la entrega de los Grammy Awards, el mayor galardón que entrega la industria de la música de Estados Unidos. Y ese combo de éxito y repercusión hace que los artistas ganen mucho dinero. ¿Cuánto? Millones de dólares.

La revista Forbes realiza cada año el ya tradicional Celebrity 100, un ranking con las ganancias de las mayores celebridades del mundo. No entran sólo músicos, claro: Lionel Messi, el astro de la Selección Argentina y el Barcelona, por caso, ocupa el puesto 14 con una ganancia anual de unos US$ 80 millones, que recauda de lo que le paga el club catalán y de sus contratos (US$ 27 millones, en total) con Adidas, EA, Huawei y Gatorade, entre otras primeras marcas.

A continuación, cuánto ganaron en 2017 los principales triunfadores de la ceremonia del domingo pasado. Y un bonus track con los billetes que se llevaron, como una suerte de abultado premio consuelo, algunos de los más destacados perdedores. Spoiler: los millones no siempre tiene su correlato directo con la cantidad de estatuillas ganadas. En el top 10 de Forbes sólo uno se llevó un Grammy a su casa. Y los de billetera más cargada también fueron los más “perdedores” de este año a la hora de subir al escenario, mostrar algún look extravagante y a darle las gracias al jurado de The Recording Academy.

LOS GANADORES

The Weeknd: US$ 92 millones.

Se llama Abel Makkonen Tesfaye –nació en Toronto, Canadá, en 1990– y es origen etíope, pero todos lo conocen como The Weeknd. Canta, compone y produce y es uno de los boom musicales del momento. Ganó el Grammy al Mejor álbum contemporáneo urbano por “Starboy”, y se metió en el puesto 6 entre las celebrities que más dinero embolsaron durante 2017 (sólo superada por Sean Combs, Beyoncé, J.K. Rowling, Drake y Cristiano Ronaldo).

Es uno de los reyes del streaming musical, con 5.500 millones de reproducciones en los dos últimos años, y ganó poco más de US$ 1 millón en cada uno de los recitales que dio en su mega gira “Starboy: Legend of the Fall World Tour”.

Dave Chapelle: US$ 47 millones

El comediante de 44 años tuvo un regreso triunfal 12 años después de salir de su éxito Comedy Central. Volvió de la mano de Netflix y –según Forbes– con contratos de hasta US$ 20 millones por cada uno de sus tres especiales humorísticos. Incluso hubo polémica porque cada uno de esos monólogos, de Chapelle y de otros comediantes, como Chris Rock, costaron más que un capítulo de Game of Thrones, por ejemplo. Según la plataforma on demand, los primeros dos standups de Chapelle fueron los especiales de formato más vistos de la historia de Netflix. En los últimos Grammy se alzó con el premio a Mejor Álbum de Comedia.

Bruno Mars: US$ 39 millones

Es el gran ganador de los Gammy 2018 e hizo honor a su álbum “24K Magic”, o “Magia de 24 quilates”, y se llevó a su mansión seis codiciadas estatuillas del famoso gramófono dorado. Pero, como queda claro, no es el más dinero gana. El descendiente de puertorriqueños obtuvo, entre otros, los premios a Álbum del año, por “24K Magic”; Grabación del año, “24K Magic”; Canción del año, “That’s What I Like”. Con US$ 39 millones ocupa el puesto 60 de la lista de Forbes. La ganancia de 2017 proviene de sus giras y de la venta de discos.

Ed Sheeran: US$ 37 millones

El pelirrojo británico de 26 años es otra de las revelaciones del universo musical. Aunque no de los recientes Grammy: no estuvo presente en el Madison Square Garden de Nueva York, donde se realizó la ceremonia, y sus dos premios fueron para categorías “secundarias”, como Mejor Álbum de Pop Vocal y Mejor Interpretación de Pop Solista. “Después de un tranquilo 2016, Sheeran irrumpió en 2017 con su exitoso álbum ‘÷’, que contaba con dos temas que rompieron los records de Spotify con un total combinado de más de 13 millones de transmisiones en 24 horas”, define la revista de negocios estadounidense. De ahí también el éxito de sus ganancias.

Rihanna: US$ 36 millones

La barbadense de 29 años se quedó con la estatuilla por Mejor actuación de rap por su dúo con Kendrick Lamar, otros de los grandes ganadores que se llevó 5 de 7 nominaciones. Muy versátil, la curvilínea es un hit andante que genera ganancias con su música y trabajando junto a otras mega estrellas, como Drake y Calvin Harris. Además, se desempeñó como directora creativa de Puma y se la puede ver en la pantalla chica en la última temporada de “Bates Motel”.

LOS PERDEDORES

Coldplay: US$ 88 millones

La banda británica facturó unos US$ 5 millones por cada una de las ciudades del tour “Head Full of Dreams Tour”, que los tuvo girando por el mundo entre marzo de 2016 y noviembre de 2017. La gira tuvo su primer show y su cierre aquí, en el Estadio Único de La Plata. Este año tuvieron dos nominaciones: Mejor álbum Pop vocal (perdieron con Ed Sheeran) y Mejor dúo pop (con The Chainsmokers). Perdieron las dos.

Jerry Seinfeld: US$ 69 millones

Su “Jerry Before Seinfeld” perdió con Chapelle la nominación a Mejor álbum de Comedia. Igual, es una máquina de llenar teatros y ahora, además, de facturar por medio de sus stand-up en Netflix. Por las dudas, también gana millones con Hulu, otra plataforma ondemand que tiene los derechos para emitir su histórica y multipremiada “Seinfeld”.

Metallica: US$ 66,5 millones

Las millonarias ganancias de esta histórica banda de metal-rock provienen de su décimo álbum de estudio, “Hardwired… To Self-Destruct”, y de la gira mundial WorldWired que se extiende hasta este año. Perdieron sus dos nominaciones a los Grammy 2017. Competían en las categorías Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock.

Calvin Harris: US$ 48,5 millones

Es el DJ que más gana de la lista de Forbes: recauda millones de sus shows en Las Vegas y otras presentaciones alrededor del mundo. Este año perdió en la categoría Productor del Año.

Jay-Z: US$ 42 millones

Era uno de los grandes protagonistas de la noche con ocho nominaciones por su álbum “4:44”, tres en categorías centrales: Mejor grabación, Mejor álbum y Canción del año… y se fue con las manos vacías (el año pasado a Beyoncé, su esposa, le pasó lo mismo). Igual, lo ovacionaron. Bruno Mars agradeció su influencia musical y hasta Lamar gritó “¡Jay-Z presidente!”, cuando subió a buscar una de sus estatuillas. En 2017 ganó US$ 42 millones y ocupó el lugar 55 de la lista de celebrities de Forbes. No sólo es un gran productor y músico, sino que además gana millones como representante de deportistas de élite con la división Sports de su discográfica RocNation. Firmó el contrato de US$ 51 millones de Kevin Durant con los Golden State Warriors de la NBA; y otro de US$ 27 millones que unió al jugador de football americano Leonard Fournette con los Jacksonville Jaguars.