¿Cuánto sale arreglar la pantalla de tu celular?

Te subís al colectivo, corrés por el parque o te levantás del pupitre para ir al baño, se desliza por el bolsillo y se te cae al piso. Es un golpe seco y cayó boca abajo. Tenés un microinfarto y te agachás lento para agarrarlo. En ese instante pedís por favor que no se te haya estallado la pantalla. No te preocupes, no sos el único. Le pasó a prácticamente todos los usuarios de smartphones del mundo.