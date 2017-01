¿Cuánto invierten las discográficas en promocionar nuevos grupos?

Las discográficas invierten alrededor de 4.500 millones de dólares anuales en todo el mundo en desarrollar y promocionar nuevos grupos y solistas, según los datos divulgados en Londres por la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI).

En la nueva versión de su informe “Investing in music. The Value of record companies”, difundido en la capital británica, la IFPI revela que esa cifra supone el 27 % del volumen total de negocio en el sector.

De acuerdo con los datos del documento, esas compañías han conseguido mantener su esfuerzo inversor frente a los pasados ejercicios, pese a las dificultades planteadas por la inestabilidad económica en los cinco continentes.

La IFPI reveló que el número total de canciones y vídeos disponibles en las plataformas musicales online supera ahora los 40 millones de títulos.

El auge del streaming -escuchar música en directo sin descargarla- como modelo de consumo ha multiplicado esas plataformas y, actualmente, se contabilizan en todo el mundo 360 servicios legales para escuchar música o descargar canciones a través de la red.

De los casi 10.000 artistas que pueden encontrarse en los diferentes catálogos, alrededor del 21 % son grupos o solistas que han debutado durante el último año.

El informe cifra tanto la inversión específica en artistas y repertorio como en promoción y marketing.

En cuanto a la primera, el número asciende a 2.700 millones de dólares, lo que supone el 17 % del total de ingresos, mientras que las campañas de marketing absorbieron otros 1.700 millones de dólares.

La IFPI precisa que no todo ese esfuerzo se traduce siempre en un éxito comercial, sino que, al contrario, el porcentaje de inversiones rentables en nuevos grupos musicales es muy pequeño.

Además, la consolidación del streaming ha obligado a reformular las campañas de promoción, que ahora deben prolongarse en el tiempo para afianzar la popularidad online de las canciones.

Según el estudio, un ejemplo lo constituye el disco lanzado el pasado año por el cantante estadounidense Justin Bieber, “Purpose”, que ha contado en todo el mundo con unos 1.500 expertos en marketing trabajando en su promoción y desarrollo.

“Investing in music” cifra el esfuerzo inversor en cada nuevo artista de talla mundial que se crea entre los 500.000 y los dos millones de dólares. EFE