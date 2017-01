Cruce entre el ex diputado Rodrigo Goñi y vocera de Vamos Salto María de los Ángeles Márquez.

A través de Twitter, el ex diputado Rodrigo Goñi (fiel representante del golpeado y devenido Partido Nacional; tuvo un fuerte enfrentamiento con María de los Ángeles Márquez, vocera del sector Vamos Salto del Partido Colorado.- A esta altura encontrándose desprestigiada socialmente y sin credibilidad alguna, aspira a la diputación en el 2019, sustituyendo a Cecilia Eguiluz, mujer de confianza del actual senador Germán Coutinho.-

El enfrentamiento entre los viejos adversarios, pero siempre aliados nacionalistas y colorados, se dio por el fideicomiso al que se tuvo que acceder; y que toda la población sabe que implica un sacrificio económico de la comuna para poder solventar la situación.-

Los viejos aliados, que gobernaron juntos y que compartieron direcciones en la intendencia, hoy se quieren desmarcar de las responsabilidades que les toca, dando un discurso del endeudamiento de Salto, pero sin asumir el papel que ellos jugaron para llegar a esta situación.-

De María de los Ángeles Márquez no nos asombra. Su discurso fue siempre muy pobre, agresivo y mentiroso, como las licencias que presentaba en primaria. Ahora se suma a todo esto, el desconocimiento de la pésima gestión que llevaron adelante. La soberbia es su marca registrada, y en esa actitud, es que habla de un ex intendente Coutinho generoso con los demás. ¿Quién no es generoso con plata ajena? ¿De qué obras habla Márquez, cuando presentaron el mismo proyecto para más de un fideicomiso? ¿La generosidad a la que se refiere, es al despilfarro del dinero público y su uso para mantener los clubes barriales y los favores? Qué barbaridad! Pobre… Sus dichos caen por su propio peso, la realidad muestra como mintieron durante todo su gobierno y lo siguen haciendo hoy.-

Por otro lado, el ex diputado no podría hacer comentario alguno en las redes, cuando fielmente gobernaron en conjunto con el Partido Colorado y le caben las generales de la ley. Las responsabilidades son compartidas; ocuparon cargos importantísimos durante el gobierno colorado, con referentes como Carlos Albisu, Gustavo Varela y Fulvio Gutiérrez. No pueden los nacionalistas desprenderse de su pasado y desconocer que fueron parte del endeudamiento y hundimiento de Salto en la desesperanza. Tampoco pueden los colorados comenzar a dar el discurso de que el Frente Amplio endeudó a Salto, cuando fueron ellos los que dejaron todo fundido y sin posibilidades de movimiento alguno. Se podría decir que a Márquez le vino un ataque de amnesia y se olvidó que no tenían para pagar los sueldos, que no pagaban las retenciones, que no pagaron a más de 600 proveedores, que se endeudaron hasta con bancos privados, que prometieron, prometieron y no cumplieron nada. Debería esta señora dedicarse a arreglar su situación en el Consejo de Educación Primaria y no andar diciendo cosas falsas por todos lados.-