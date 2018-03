Cristian Roig (Caster Producciones) “Lo Ãºnico que pido a Dios es que me de salud y hacer esto que me guste”

Cristian Roig (Caster Producciones) “Lo único que pido a Dios es que me de salud y hacer esto que me guste”

Cristian Roig de Caster Producciones habló sobre la iniciativa de su productora y su historia de vida “Nací en Montevideo y teniendo 12 años me fui a Argentina y viví bastante tiempo en Salto. Me vine a Estados Unidos en el año 1995”.

“Caster es por mi nombre verdadero José Luis Casteriano aunque todo el mundo me conoce por Cristian, había una productora en aquel momento en Argentina y ahí empezamos a hacer shows. Empezamos haciendo espectáculos” dijo en referencia a su productora.

“Hasta ahora no he tenido la suerte de pedir algo de retorno, no lo quiero para mí, sino para los niños” manifestó.

Roig destacó algunas donaciones que realizó “Hemos ayudado a la gente de Saladero para que vayan a Montevideo, vamos a hacer una movida por el Club Cerro y tratamos de colaborar con la gente de Peñarol. Estamos trabajando en todo eso. Los merenderos que tenemos en Montevideo”.

“Agradecer a todos los que me dan la posibilidad de hacer los programas en la radio. Lo único que pido a Dios es que me de salud y hacer esto que me guste”