Cra. Soledad Marazzano (Frente Amplio) “La gestión de Coutinho desde lo financiero fue paupérrima y pésima”

La Contadora Soledad Marazzano, dirigente del Frente Amplio dialogó sobre diferentes temas, en primer lugar hizo referencia a la cadena nacional emitida días atrás “Tenemos vasta cantidad de ejemplos de que el Presidente Tabaré Vázquez da la cara en cada instancia que se le requiere. Es llamativo que la importancia que le da la oposición le importe más quien estaba dando la información que el contenido que se estaba dando”.

“Son muy pocas las personas que quieren que el dólar aumente, podría decir que son solamente los que exportan o ganan en dólares” agregó en referencia al precio del dólar.

“No comparto los reclamos que piensan solo en algunos y no en todos” dijo.

En referencia al fallo del juicio de la intendencia con AFE y las declaraciones del ex intendente Coutinho indicó “Coutinho debe estar muy contento porque es una pequeña alcancía cuando no tenía nada para pagar a los funcionarios. Fue un manotazo de ahogado. Lo que trató de hacer es encontrar dinero por algún lado. Esto no es un logro personal de el, las personas y los referentes institucionales no se representan a ellos sino que a una institución como es la intendencia de Salto. ”

“Un buen ejercicio es recordar la gestión de Coutinho, desde lo financiero fue paupérrima y pésima” dijo.

“El 2018 es un año bisagra en cuanto a números, pero la información con la que contamos es bastante esperanzadora” agregó en referencia a la situación actual de la comuna.

“El objetivo del Partido Demócrata Cristiano es trabajar por un cuarto gobierno del Frente Amplio, fortalecer lo que se ha realizado y trabajar por muchas cosas que quedan por hacer” expresó.