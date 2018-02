Cr. Hugo Barla (Alianza Batllista) “Hay que encontrar un candidato que interprete el descontento de la gente, que sepa dar soluciones”.

El Contador Hugo Barla integrante de la lista 1, Alianza Batllista del Partido Colorado habló sobre la realidad política actual de su partido y el apoyo en principio a la candidatura de Tabaré Viera a nivel nacional “Con Tabaré Viera es con quien hemos estado en contacto continuo y apoyamos su candidatura, si bien no hay una decisión definida es con quien estamos más cerca. Nuestra idea es apoyar la candidatura de Tabaré Viera”.

“Se han formado distintos grupos, lo cual no es ni bueno ni malo. Yo me mantengo en Alianza Batllista porque hemos trabajado bien, estamos trabajando en los barrios, la lista 1 se integró junto a otras listas a esta agrupación” acotó respecto a su trabajo actual de la lista 1.

“A nivel departamental el Partido Colorado siempre ha sido fuerte en Salto y Rivera, queremos que la Agrupación Batllista crezca” destacó.

Barla además se refirió a la realidad de su partido a nivel nacional “No podemos negar que en la realidad actual del Partido Colorado están muy lejanas en las encuestas. Hay que encontrar un candidato que interprete el descontento de la gente, que sepa dar soluciones”.

“Creo que en la administración actual se están haciendo cosas buenas, le falta proyectar el desarrollo de la economía de Salto” expresó en referencia a la gestión del actual gobierno departamental.

“Mucha gente necesita trabajar, en los barrios se nota la ausencia de trabajo” dijo Barla.

“Sería bueno hablarlo a nivel oficial porque no nos juntamos con el sector de Vamos Salto, porque no existe diálogo, es una lástima. Lo hemos hablado pero no oficialmente” expresó en referencia al relacionamiento con Vamos Salto.

“Ojalá salga un líder que piense más en el bienestar del país que en su bienestar personal”.