COUTINHO “El Rastrillo Colorado”: LA INTENDENCIA DICE QUE NO HAY DELITO. DR. ALVAREZ :SI NO HUBIERA ELEMENTOS NO HUBIERAMOS DENUNCIADO

Qué tupé !!

No se pretende plagiar a Diego Fischer (en el título de su libro sobre el duelo entre Batlle y Beltrán). Y menos al propio Washington Beltrán en la denominación de su editorial del diario El País ( que desencadenó el fatal lance). Sólo aprovecho la frase, brillante, que sugirió un oyente de RADIO TABARE, al escuchar la grabación que aquí se adjunta.

La misma contiene las palabras que el senador Germán Coutinho ha dirigido a sus seguidores, por diferentes formas, en procura de transmitirles ánimo y su sentir ante la presentación de la denuncia penal en su contra. Las fuentes municipales abundaron en datos de conductas administrativas y financieras equivocadas, que podrían ser delictivas, lo que debe ser analizado por la sede judicial.

El ex intendente, no está preocupado. Dice que :”Hoy es un día histórico”, que la propia intendencia a través de su abogado ha dicho “que no hay delito”. Asegura que está “muy contento” y que ahora “se ha terminado todo”. Coutinho dice entre otros conceptos, que pueden seguir agraviando a su persona, y que “se ha matado trabajando por Salto”. Asegura que “el Parque del Sauzal no se hizo( !!!), y que el dinero se gastó “en el muelle negro”. Documentos en poder de RADIO TABARE muestran “certificaciones” de obras en el inexistente Parque del Sauzal, por más de 17 millones de pesos. Lo decidirá la justicia.

RADIO TABARE consultó al abogado que presentó la denuncia penal en nombre de la Intendencia. Federico Alvarez Petraglia negó haber dicho “que no hay delito”. “Dijimos que no nos competía determinar la existencia del delito, esa es tarea de la justicia, pero que en apariencia lo habría”. Aseguró el abogado sanducero que si no presumieran delitos, no habrían presentado la denuncia.

En AUDIO escuche a Germán Coutinho, grabación obtenida en fuentes responsables.

Fuente: Radio Tabare