Coutinho Dónde están los 53.000.000

Desde hace unos días, hemos comenzado a investigar y denunciar en nuestro portal, los abusos y despilfarros realizados durante la administración del Partido Colorado, en la figura del actual senador Germán Coutinho, así como de algunos sectores del estancado Partido Nacional y el disminuido Partido Independiente.

La información que nos fue llegando a través de diferentes fuentes sobre distintos manejos y situaciones, sirvió para que los salteños fueramos armando una opinión con argumentos fuertes, sobre la fatal realidad que vivimos durante el período 2010-2015. Así como para conocer como lapidaron el dinero de todos y como de manera descontrolada dieron beneficio a sus intereses personales y a los de sus amigos dejando el departamento cuasi fundido.

En este caso y después de golpear varias puertas, accedimos a algunos datos que son asombrosos y que ameritan que la justicia actúe de oficio ante lo que vamos a dar a conocer.

Es sabido por todos, que en más de un pedido de fideicomiso realizado por la administración Coutinho, se presentó el mismo proyecto; pero más allá de esto, lo alarmante es como manejaron propuestas que nunca existieron, como el solicitado para viviendas.

El monto solicitado en este caso, fue de más o menos $ 53.000.000 (cincuenta y tres millones de pesos). Lo cierto es que el gasto planteado, recibió la observación del Tribunal de Cuentas por no corresponderle directamente a la intendencia la construcción de viviendas. Más allá de que es una de las políticas que más importancia se le debe dar.

Lo más asombroso es que de esos millones que recibieron, no se invirtió ni uno en viviendas. Altas fuentes pudieron confirmarnos que en realidad, de todas las investigaciones que se realizaron sobre el tema, lo que se pudo concluir es que el dinero se desvió y que no se sabe en que se gastó. No hay ningún registro de salida de dinero para viviendas, en ningún lugar figura proyecto alguno de construcción de espacios habitacionales para los salteños. ¿Dónde fue a parar este dinero? ¿Es el qué se usó para pagar todas las listas barriales y permitir a los “punteros políticos” hacer politiquería? Estamos convencidos de que la justicia debe de actuar ya.

Por otro lado se pudo saber también, que no se contó con aprobación de la Junta Departamental para contraer tal gasto, violando todas las reglamentaciones.

¿Qué respuesta hay para esto? ¿Sigue en pie la propuesta de debate y el argumento de tener respuestas a todos los informes qué hemos sacado?

Les adelantamos a los lectores que iremos dando a conocer poco a poco el despilfarro y la mentira que se dio durante el gobierno del senador que hoy guarda silencio y la diputada que se siente descontrolada cada vez que ingresa a facebook, mintiendo continuamente.