Copa: Salto visita Guichón y Liga Agraria recibe a Paysandú en la primera fecha.

Posted by

Se pone en marcha hoy la 14ª Copa Nacional de Selecciones organizada por OFI, repasemos cada una de las tres series del Regional Norte Litoral, los partidos para hoy a la noche:

REGIONAL NORTE LITORAL – SERIE A

ARTIGAS – RIVERA: Sábado 14 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Estadio “Matías González” de Artigas; Árbitros de Salto Capital: Ricardo González (Central Sub 18), Gustavo Barbosa y Víctor Quiroz (Asistentes); José De los Santos (Central Mayores), Víctor Quiroz y Gustavo Barbosa (Asistentes). Veedor Sr. Octavio Ramos.

BELLA UNIÓN – TACUAREMBÓ: Sábado 14 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Estadio “Walter Martínez Cerrutti” de Bella Unión; Árbitros de Paysandú Capital: Eris Herrera (Central Sub 18), Guillermo Gómez y Matías Roa (Asistentes); Jacinto Rivero (Central Mayores), Matías Roa y Guillermo Gómez (Asistentes). Veedor Sr. Atilio Coimbra.

REGIONAL NORTE LITORAL – SERIE B

GUICHÓN – SALTO: Sábado 14 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Estadio Municipal de Guichón; Árbitros de Flores: Marcelo Bidart (Central Sub 18), Pablo Bidart y Ruben Pedreira (Asistentes); Federico Núñez (Central Mayores), Ruben Pedreira y Pablo Bidart (Asistentes). Veedor Sr. Pablo Moncalvo.

LIGA AGRARIA – PAYSANDÚ: Sábado 14 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Estadio “Juan José Vispo Mari” de Salto; Arbitros de Artigas Capital: Darwin Martínez (Central Sub 18), Juan Desiderio y Sergio Bicudo (Asistentes); Néstor Silveira (Central Mayores), Sergio Bicudo y Juan Desiderio (Asistentes). Veedor Sr. Juan Bueno.

REGIONAL NORTE LITORAL – SERIE C

NUEVA PALMIRA – FRAY BENTOS: Sábado 14 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Parque “Artigas” de Carmelo; Árbitros de San José Interior: Marcel Thaler (Central Sub 18), Luis Maciel y Luis Medina (Asistentes); Marcos Beltrán (Central Mayores), Luis Medina y Luis Maciel (Asistentes). Veedor Sr. Juan Moreira.

YOUNG – MERCEDES: Sábado 14 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Estadio “Juan A. Lavalleja” de Young; Arbitros de Durazno Capital: José Avila (Central Sub 18), Jorge López y Lincoln Milans (Asistentes);