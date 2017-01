Copa: Salto jugará en Guichón con árbitros de Flores.

Las selecciones de Salto Sub 18 y Mayor jugarán el próximo sábado 14 de enero en Guichón por la Copa Nacional. El árbitro central para la Sub 18 será Marcelo Bidart y en mayores será Federico Nuñez, ambos de Flores. Los detalles del debut:

Estadio Municipal de Guichón.

Sub 18

20:00 hs. Guichón – Salto

Arbitro Central: Marcelo Bidart

Asistentes: Pablo Bidart y Ruben Pedreira

Mayores

22:00 hs. Guichón – Salto

Arbitro Central: Federico Núñez

Asistentes: Rubén Pedreira y Pablo Bidart