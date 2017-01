Copa: Los partidos de la 3ª fecha del Regional Norte Litoral para el sábado 21.

El A,B,C de la Regional Norte Litoral en el marco de la 3ª fecha que se jugará éste sábado 21 de enero, con todos los juegos que se vienen:

REGIONAL NORTE LITORAL – SERIE A

RIVERA CAPITAL – TACUAREMBÓ CAPITAL: Sábado 21 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Estadio

“Atilio Paiva Olivera” de Rivera; Arbitros de Paysandú Capital: Miguel Mattiauda (Central Sub 18), Guillermo Gómez

y Matías Roa (Asistentes); Robert Ledesma (Central Mayores), Matías Roa y Guillermo Gómez (Asistentes).

Veedor Sr. Hólger Vildózola.

ARTIGAS INTERIOR – ARTIGAS CAPITAL: Sábado 21 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Estadio

“Walter Martínez Cerrutti” de Bella Unión; Arbitros de Salto Capital: José Luis Rivero (Central Sub 18), Luis Izaguirre

y Miguel Pereira (Asistentes); Walter Araújo (Central Mayores), Miguel Pereira y Luis Izaguirre (Asistentes).

Veedor Sr. Atilio Coimbra.

SALTO CAPITAL – PAYSANDÚ CAPITAL: Sábado 21 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Estadio

“Ernesto Dickinson” de Salto; Arbitros de Rivera Capital: Ciro Camargo (Central Sub 18), Richard Silvera y Wilmar

López (Asistentes); Néstor Coelho (Central Mayores), Wilmar López y Richard Silvera (Asistentes).

Veedor Sr. Alan Kuchman.

PAYSANDÚ INTERIOR – SALTO INTERIOR: Sábado 21 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Estadio

Municipal de Guichón; Arbitros de Tacuarembó Interior: John Silva (Central Sub 18), Luis Furtado y Pascual

Bonfrisco (Asistentes); Esteban Benítez (Central Mayores), Pascual Bonfrisco y Luis Furtado (Asistentes).

Veedor Sr. Salvador Bosco Pereyra.

REGIONAL NORTE LITORAL – SERIE C

RÍO NEGRO INTERIOR – RÍO NEGRO CAPITAL: Sábado 21 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Estadio

“Juan A. Lavalleja” de Young; Arbitros de San José Capital: Javier Rodríguez (Central Sub 18), Carlos Neves y Miguel

Cabrera (Asistentes); Fernando Di Maggio (Central Mayores), Miguel Cabrera y Carlos Neves (Asistentes).

Veedor Sr. Alejandro Oviedo.

SORIANO CAPITAL – SORIANO INTERIOR: Sábado 21 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Estadio “Luis

Koster” de Mercedes; Arbitros de Flores: Marcelo Bidart (Central Sub 18), Heber Dotta y William Bethencourt

(Asistentes); Federico Núñez (Central Mayores), William Bethencourt y Heber Dotta (Asistentes).

Veedor Sr. Kerlen Leguisamo.

