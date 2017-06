Copa de Clubes de OFI: los cruces para la segunda fase.

La Copa Nacional de Clubes de OFI 2017 tendrá el próximo fin de semana el inicio de la segunda fase se jugará los días 10 y 17 de junio,los detalles

Deportivo Amanecer (Paysandú) vs Huracán (Paysandú)

Algorta (Algorta) vs Peñarol (Rivera)

Tulipán (Fray Bentos) vs Bristol (Mercedes)

Sportivo Barracas (Dolores) vs Nacional (Young)

Laureles (Fray Bentos) vs Peñarol (Nueva Palmira)

Juventud (Colonia) vs Sportivo Yí (Santa Bernardina)

Agraciada (Agraciada) vs Nacional (San José)

Nacional (Sarandí del Yí) vs San Carlos (Colonia)

Santa Bárbara (Trinidad) vs River Plate (Florida)

Universal (San José) vs Fraternidad (Sarandí Grande)

Lavalleja (Minas) vs Estrella del Sur (Kiyú)

Campana (Libertad) vs Lito (Minas)

Piriápolis (Piriápolis) vs Wanderers (Castillos)

Ituzaingó (Punta del Este) vs Cinco Esquinas (Pando)

Progreso (Estación Atlántida) vs Huracán (Treinta y Tres)

Boca Juniors (Melo) vs Atlético Fernandino (Maldonado)