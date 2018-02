Conteniendo a Salto (Por el Dr. Álvaro Lima) Lista 800. Baluarte Progresista. FA

El muy bien recibido sistema de contenedores, para el depósito de basura, brinda múltiples bondades. Máxime cuando, desde la actual administración, hay una conjunción entre la optimización del servicio y los fines medioambientales y educativos a difundir.

Desde la Unidad de Recolección y Barrido se comparte la aspiración de concientizar acerca de los beneficios colectivos que implica una ciudad más limpia. Todo ello, para fortificar la convivencia.

La población colabora y el sector empresarial – comercial es protagonista de éste estupendo proyecto. Histórico y transformador para Salto. Distribuidos en el casco céntrico, en varios complejos habitacionales y en los centros termales; ya son más de cien los contenedores localizados. El total de ellos, ha sido objeto de donaciones hechas a la Intendencia por parte de empresas locales y de Montevideo.

Es de destacar la coordinación que se lleva adelante con unas veinte firmas de la ciudad, entre supermercados, carnicerías y grandes comercios; así como con los hoteles cinco estrellas de Arapey.

En base a días y frecuencias establecidas, se sacan los contenedores privados fuera de los locales portando restos de alimentos y comidas que se mantienen en frío según lo pautado. De ésta forma se evita la congestión en los contenedores públicos que provoca el desborde y el proceso de descomposición que conlleva.

Se hace hincapié, desde Recolección de la comuna, en la responsabilización de la conducta ciudadana en el sentido de no colocar vidrios en las bolsas de residuos, se promueve la separación de metales y materias punzantes o cortantes.

Durante el transcurso del 2018 se continuará con la instalación de los contenedores de residuos domiciliarios, contemplando la expansión por el casco urbano y el desembarco en los barrios de nuestra ciudad.

A la fecha, se contabilizan 10 camiones recolectores funcionales de los cuales 7, se hallan operativos.

Merece mención de destaque el barrido de nuestras calles, el cual se cumple con regularidad y constancia a cargo de los funcionarios. Nos referimos a una cobertura de 600 cuadras en el rectángulo delimitado por las avenidas Harriague, Barbieri, el río Uruguay y Blandengues – Gobernador de Viana. A ello se le suman los corredores viales y las otras avenidas.

En relación a la nueva flota vehicular en curso de arribar próximamente, desde el área se podrá contar con una moderna máquina barredora ya adquirida. Tanto esfuerzo encuentra el abrigo. Enhorabuena.

Y no nos olvidamos de los seis municipios y zonas no municipalizadas. Sus habitantes son protagonistas de un nuevo despertar. Cuando asumió el presente equipo de gobernanza, las localidades y pueblos no se atendían.

Existían deudas importantes por el no pago del servicio del agua potable que se transporta en camión. Un centro termal adeudaba 500.000 pesos, se hacían favores a cambio de vaya a saber qué cosa. Perdía el servicio, perdía la administración.

Hoy, los servicios de barométrica y agua potable llegan al Departamento íntegro, se regularizaron las deudas, se cumple en tiempo y forma. Se visualiza otra imagen. Como debe de hacerse, para contener a Salto.