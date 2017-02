Contadora Soledad Marazzano: “No quiero pensar que Coutinho sigue tratando de desligarse de la responsabilidad que le toca”.

La contadora Soledad Marazzano, edil del Frente Amplio dialogó en el programa “La Otra Cara de la Noticia” sobre diferentes temas, entre ellos la actividad en el legislativo “La Junta reinició el jueves, fue una sesión muy corta, donde más allá de la media hora previa lo único que se trató fue la aprobación tácita de la modificación del presupuesto”.

Sobre el llamado a sala del intendente de Salto “La oposición estuvo muy pendiente del llamado a sala, va a ser un hecho, lo que falta es coordinar la fecha en que se va a hacer presente, nos interesa mucho saber más allá de lo que mencionaron en la prensa de que tema van a tratar en este llamado a sala. Es llamativo cuando en este momento se quejan cuando sabemos que es lo que pasó en los 5 años del gobierno de Coutinho, donde dos de cada tres resoluciones hablaban de compensación de sueldo, de ingreso de personas, de aumentos de sueldo”.

“Cuando se asumió en la administración Fonticiella el déficit fue disminuyendo paulatinamente, en la administración de Coutinho se sacaban préstamos para algunas razones y se utilizaban para otras o directamente no sabíamos para que. Nos preguntamos durante esos 5 años, donde estaba el dinero, donde estaban las obras. En alguna rendición de cuentas veíamos que el déficit estaba disfrazado” destacó.

Sobre la auditoría que se viene realizando al ex intendente Coutinho “Primeramente sería una falta de respeto y de desprestigio, decir que lo que hizo Deloitte no es una auditoría, lo tomo como una pequeña chanza decir que esto no es una auditoría cuando una empresa auditora lo realiza pero lo realmente importante es el contenido, el prestigio de la empresa y los fundamentos y el trabajo de esta auditoría”.

“Al momento de estudiar las resoluciones del ex intendente era llamativo la cantidad de personas ingresadas, el rubro cero aumentó desmedidamente en ese período y era lo que hacía aumentar el déficit”.

“Fue la peor administración durante muchísimo tiempo” dijo sobre la pasada administración.

“No quiero pensar que Coutinho sigue tratando de desligarse de la responsabilidad que le toca. Acá la responsabilidad es de una persona, es de quien la gente lo eligió para cumplir sus funciones, el ordenador de gastos es siempre el intendente y la responsabilidad es siempre del intendente” agregó.

“Creo en la justicia, dejemos que la justicia trabaje por más que la intendencia va a presentar otras denuncias que van a incorporar elementos que van a tener que demostrar las personas implicadas en esto” dijo.