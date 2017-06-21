COMUNICADO

Posted by On Junio 21, 2017 0 Comment

LA JEFATURA DE LA OFICINA ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE SALTO INFORMA A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO Y SUS ZONAS CERCANAS, QUE LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL CORRIENTE LA OFICINA INSCRIPTORA MOVIL ESTARÁ FUNCIONANDO EN EL LOCAL DEL MUNICIPIO, ATENDIENDO EN EL HORARIO DE 9 A 12 Y DE 13 A 17 HORAS. SE ESTARAN REALIZANDO INSCRIPCIONES, RENOVACIONES DE CREDENCIALES Y TRASLADOS DE DOMICILIO. SE INFORMA QUE EL COSTO DE LA RENOVACIÓN O EL TRASLADO ES DE $70 (PESOS CINCUENTA) Y LOS INTERESADOS DEBEN ANOTARSE CON ANTICIPACIÓN.

SALTO, 20 DE JUNIO DE 2017

 

 

 

Maximiliano MUÑOZ

JEFE OED III

Daniel TRINIDAD

SRIO. OED III