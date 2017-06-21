COMUNICADO
LA JEFATURA DE LA OFICINA ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE SALTO INFORMA A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO Y SUS ZONAS CERCANAS, QUE LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL CORRIENTE LA OFICINA INSCRIPTORA MOVIL ESTARÁ FUNCIONANDO EN EL LOCAL DEL MUNICIPIO, ATENDIENDO EN EL HORARIO DE 9 A 12 Y DE 13 A 17 HORAS. SE ESTARAN REALIZANDO INSCRIPCIONES, RENOVACIONES DE CREDENCIALES Y TRASLADOS DE DOMICILIO. SE INFORMA QUE EL COSTO DE LA RENOVACIÓN O EL TRASLADO ES DE $70 (PESOS CINCUENTA) Y LOS INTERESADOS DEBEN ANOTARSE CON ANTICIPACIÓN.
SALTO, 20 DE JUNIO DE 2017
Maximiliano MUÑOZ
JEFE OED III
Daniel TRINIDAD
SRIO. OED III