COMUNICADO A LA POBLACIÓN: División Contaduría de Intendencia de Salto

Se solicita a las siguientes Instituciones tengan a bien presentarse en División Contaduría de Intendencia de Salto a los efectos de acreditar los datos de sus representantes, por asuntos de su interés.

Proveedor

APARCERÍA CERROS DE MATAOJO

APARCERÍA EL REVOLCÓN

APARCERÍA GAUCHOS UNIDOS MATAOJO

ARREDONDO JUAN CARLOS

ASAC

ASOC. CRISTIANA DE JÓVENES

ASSOCIAZIONE LIGURI

A.U.D.A.S. FILIAL SALTO

BARRETO ELÍAS

BARRIO MALVASIO

BIBLIOTECA CUCHILLA DE GUAVIYÚ

CAFPOL

CAIF COLONIA 18 DE JULIO

CAIF EL SALADITO

CAIF HORACIO QUIROGA 2

CAIF LOS PAJARITOS (Bº ARTIGAS)

CAIF MI REFUGIO

CAIF NTRA. SRA. DE GUADALUPE

CAIF NTRA. SRA. DEL LUJÁN

CAIF RINCÓN DE NIÑOS

CAIF RÍO URUGUAY

CAIF SAN ANTONIO

CAIF SANTA FILOMENA

CAIF VILLA CONSTITUCIÓN

C.C. INFANTIL NTRA. SRA. DE ROSARIO

CEIP

CEN. ASIST. NTRA. SRA. DE FÁTIMA

COM. Bº LA TABLADA

COM. FOM. EDIL. CULT. Bº CEIBAL

COM. FOM. Pº PIEDRAS DE ARERUNGUÁ

COM. HONORARIA CASA QUIROGA

COM. SALÓN COMUNAL Pº CEMENTERIO

COM. VECINAL Bº DOS NACIONES

COM. VECINOS Bº HORACIO QUIROGA

COM. VECINAL DE SAUCEDO

COM. VECINAL TALLERES NORTE

COM. VECINOS PEPE NÚÑEZ

COMUN. CAP. NTRA. SRA. DE LOURDES

CTC SALTO

ESC. TÉCNICA SUP. ADMINISTRACIÓN

FACULTAD VETERINARIA

FELICES LOS NIÑOS – CAIF

GIMNASIO DE BELÉN

GRUPO ONCOLÓGICO VIVIR MEJOR

GUARD. Bº DON ATILIO

GUARDERÍA Bº FÁTIMA

GUARDERÍA LOS GALLITOS

GUARDERÍA Bº WILLIAMS

HOGARES BERACA

HOGAR ESTUDIANTIL DE MASOLLER

LICEO Nº 1 IPOLL

LICEO Nº 2

LICEO Nº 3

LICEO Nº 4

LICEO Nº 5

LICEO Nº 7

LICEO VILLA CONSTITUCIÓN

LIGA DE FÚTBOL INFANTIL CONSTITUCIÓN

MERENDERO LUZ DE BARRIO

MUSEO HIST. RÍO URUGUAY

OBRA SOCIAL DON BOSCO

PATRIMONIO HISTÓRIC0

POLICLÍNICA DE SAN ANTONIO

POLICLÍNICA PUEBLO CAYETANO

POLICLÍNICA Pº LAVALLEJA

PRODEA

RAYITO DE SOL

ROTARY CLUB SALTO

SALTO NUEVO F.C.

SOC. FOM. RURAL LAVALLEJA

TELETÓN

VECINOS GUAVIYÚ DE ARAPEY

VECINOS Pº PARQUE DEL DAYMÁN