COMUNICADO A LA POBLACIÓN: División Contaduría de Intendencia de Salto
Se solicita a las siguientes Instituciones tengan a bien presentarse en División Contaduría de Intendencia de Salto a los efectos de acreditar los datos de sus representantes, por asuntos de su interés.
Proveedor
APARCERÍA CERROS DE MATAOJO
APARCERÍA EL REVOLCÓN
APARCERÍA GAUCHOS UNIDOS MATAOJO
ARREDONDO JUAN CARLOS
ASAC
ASOC. CRISTIANA DE JÓVENES
ASSOCIAZIONE LIGURI
A.U.D.A.S. FILIAL SALTO
BARRETO ELÍAS
BARRIO MALVASIO
BIBLIOTECA CUCHILLA DE GUAVIYÚ
CAFPOL
CAIF COLONIA 18 DE JULIO
CAIF EL SALADITO
CAIF HORACIO QUIROGA 2
CAIF LOS PAJARITOS (Bº ARTIGAS)
CAIF MI REFUGIO
CAIF NTRA. SRA. DE GUADALUPE
CAIF NTRA. SRA. DEL LUJÁN
CAIF RINCÓN DE NIÑOS
CAIF RÍO URUGUAY
CAIF SAN ANTONIO
CAIF SANTA FILOMENA
CAIF VILLA CONSTITUCIÓN
C.C. INFANTIL NTRA. SRA. DE ROSARIO
CEIP
CEN. ASIST. NTRA. SRA. DE FÁTIMA
COM. Bº LA TABLADA
COM. FOM. EDIL. CULT. Bº CEIBAL
COM. FOM. Pº PIEDRAS DE ARERUNGUÁ
COM. HONORARIA CASA QUIROGA
COM. SALÓN COMUNAL Pº CEMENTERIO
COM. VECINAL Bº DOS NACIONES
COM. VECINOS Bº HORACIO QUIROGA
COM. VECINAL DE SAUCEDO
COM. VECINAL TALLERES NORTE
COM. VECINOS PEPE NÚÑEZ
COMUN. CAP. NTRA. SRA. DE LOURDES
CTC SALTO
ESC. TÉCNICA SUP. ADMINISTRACIÓN
FACULTAD VETERINARIA
FELICES LOS NIÑOS – CAIF
GIMNASIO DE BELÉN
GRUPO ONCOLÓGICO VIVIR MEJOR
GUARD. Bº DON ATILIO
GUARDERÍA Bº FÁTIMA
GUARDERÍA LOS GALLITOS
GUARDERÍA Bº WILLIAMS
HOGARES BERACA
HOGAR ESTUDIANTIL DE MASOLLER
LICEO Nº 1 IPOLL
LICEO Nº 2
LICEO Nº 3
LICEO Nº 4
LICEO Nº 5
LICEO Nº 7
LICEO VILLA CONSTITUCIÓN
LIGA DE FÚTBOL INFANTIL CONSTITUCIÓN
MERENDERO LUZ DE BARRIO
MUSEO HIST. RÍO URUGUAY
OBRA SOCIAL DON BOSCO
PATRIMONIO HISTÓRIC0
POLICLÍNICA DE SAN ANTONIO
POLICLÍNICA PUEBLO CAYETANO
POLICLÍNICA Pº LAVALLEJA
PRODEA
RAYITO DE SOL
ROTARY CLUB SALTO
SALTO NUEVO F.C.
SOC. FOM. RURAL LAVALLEJA
TELETÓN
VECINOS GUAVIYÚ DE ARAPEY
VECINOS Pº PARQUE DEL DAYMÁN
Téc. Univ. Gustavo Chiriff
Director Gral. Depto. Hacienda y Administración
Intendencia de Salto