Comodidad, seguridad y orden para la presencia de “No te va gustar” en Salto

En la mañana de este martes se dieron a conocer detalles sobre la presentación en Salto de la reconocida banda “No te va gustar”, conocida por su sigla NTVG. Los productores del evento han trabajando intensamente junto a diferentes áreas de la intendencia de Salto y del Ministerio del Interior, con el objetivo de que el show brinde todas las garantías a quienes concurran a disfrutarlo este viernes 8 de diciembre, a las 22 horas, en el Parque Harriague.

La directora de Turismo, María Noel Rodríguez, resaltó que “desde un primer momento se trabajó en el cuidado de todos los elementos para que este sea realmente el show del año. Hemos tenido una repercusión muy favorable y eso lo hace muy importante para el departamento y, como siempre decimos, nos jerarquiza como destino turístico”.

En esa misma línea, el productor del show, Ignacio Fumero, enfantizó que “un evento cultural genera noticias en otros lugares y da a conocer las bondades del lugar, y más en este caso, en que nos encontramos en las celebraciones de los 60 años de Termas del Daymán. El momento que está viviendo ‘No te va gustar’ es muy bueno tanto en Uruguay como fuera de fronteras, y esta presentación ha tenido gran repercusión en Argentina”. Así, el evento repercute en servicios como la hotelería y los restaurantes, “el ecosistema todo se beneficia con un show de esta magnitud y para nuestra productora es un honor formar parte de él”.

TRABAJO COORDINADO PARA QUE SEA UN ESPECTÁCULO DISFRUTABLE

Con respecto a los aspectos de organización y seguridad del evento, Fumero señaló que “ha sido un trabajo en equipo. Como organizadores, nos preocupa muchísimo la seguridad de quienes concurran al espectáculo, por lo que hemos tenido una relación muy fluida con el Ministerio del Interior y hemos hecho todo lo posible para que servicios médicos, policía, bomberos, Junta Nacional de Drogas, entre otras instituciones, nos doten de todos los elementos para que sea un espectáculo disfrutable. Queremos que sea el concierto de cierre de un año y una posibilidad de pensarnos para el 2018, y en ese mismo plano de convivencia y de familia queremos que esté la disposición de quienes asistan el viernes”.

Cabe señalar que todo el parque será peatonal, es decir que no se podrá ingresar con vehículos, y el ingreso será únicamente por la parte superior del parque. Todavía quedan entradas a la venta y se pueden adquirir en Red Pagos y Abitab, ya que ese día en el predio no se venderán entradas. Menores de 12 años, acompañados por un mayor, no pagan entrada.

Finalmente, el secretario general de la intendencia, Fabián Bochia, dijo que se ha hecho un gran trabajo “para dejar el Parque Harriague de la mejor manera” y también indicó “que la intendencia no se involucra económicamente, sino que hay una productora independiente y nosotros apoyamos con la logística y a través de un trabajo coordinado con varias de nuestras dependencias. Esperamos que esto se reitere para que Salto sea nuevamente un mojón en los grandes eventos del país”.