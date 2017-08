Columna del contador Rodrigo Goñi. “Intendencia de salto 2016”

Hemos comenzado a analizar la rendición de cuentas del año 2016 de la Intendencia de Salto.

Desde el punto de vista de los ingresos se ha batido un nuevo récord, totalizando para el ejercicio y por todo concepto casi 65 millones de dólares. Los ingresos de fuente local aumentaron un 20 %, y los que provienen del presupuesto nacional un 30 %, respecto al 2015. En dólares se superó aún, el año 2013, donde los ingresos totalizaron unos 64 millones de dólares.

De los ingresos municipales, casi un 50 % provienen del gobierno nacional, y esto es fruto de una savia reforma constitucional, condicionada por nuestro partido, realizada en 1996 donde se obliga al gobierno nacional a transferir dineros a las intendencias; antes de la reforma, período del Cdor. Minutti por ejemplo, las transferencias apenas llegaban al 14 %.

A pesar de la cantidad de dinero administrada la intendencia dio déficit, gastó casi 2 millones de dólares por encima de sus ingresos, llevando el déficit acumulado a unos 30 millones de dólares, déficit que obviamente son deudas que se pagarán en el correr de este 2017 con el manido préstamo a 15 años que rondará en unos 43 millones de dólares, con lo que la intendencia pagará los 30 que debe y le sobrarán 13 millones de dólares.

Esto es lo que ya ha ocurrido, y es el dinero que vemos a la intendencia gastar, y esperemos que lo use con buen criterio, porque las posibilidades para Salto durante los próximos 15 años se reducen muchísimo, y si alguna duda tienen, piensen que todos los años, habrá que pagar casi 5 millones de dólares a cuenta de la deuda; algo así como el 8 % de los ingresos municipales o el total de la recaudación por contribución inmobiliaria rural.

Será una pesada carga que el dispendio de la administración Coutinho legó, y que la actual administración continúa, porque si bien heredó 30 millones de deuda, no ha dudado en elevar tamaño pasivo en un 40 %.

Hoy vemos a la intendencia gastando e invirtiendo fuertemente, tratando de recuperar caminería rural y calles urbanas, porque no olvidemos el estado en que estaba todo, era necesario hacerlo, pero cuando no esté el dinero extra del préstamo y además haya que pagarlo (se empieza en marzo de 2018), va a faltar dinero.

Cuando en el 2015 se inició la gestión Lima, despidió 253 empleados municipales, aduciendo dificultades financieras, y lamentablemente a partir de allí, inició el mismo proceso de la administración anterior, contratando más y más gente, al punto que sigue gastando lo mismo que gastaba la administración anterior en los rubros salariales.

Lo único que hizo fue sustituir el aparato colorado por el aparato frenteamplista, cargando sobre los hombros de los salteños el peso de pagarlo.