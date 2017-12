Ciclismo: se viene el Campeonato Nacional de Pista en Mercedes.

El Campeonato Nacional de Pista 2017 se correrá los días sábado 16 y domingo 17 de diciembre en el velódromo Leonel Rocca de la ciudad de Mercedes, la competencia está orientada para las categorías Elite, Sub 23 y Master. La actividad comenzará el sábado a las 9 horas con un Tramo a Tiempo en Elite, Sub 23, Master A, B y C.

Luego a las 10:30 horas será el turno de Velocidad en marcación sobre 200 metros y luego en Persecución Individual.

De tarde a las 14 horas será la prueba de Velocidad (Matchs con una oportunidad), luego la Prueba por Eliminación. Ya sobre las 17 horas será el turno del Keirin.

El domingo 17 será el turno del Omnium desde las 9 horas con las pruebas de Scratchs, Eliminación, Tempo Race y por puntos.