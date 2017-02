CASO COUTINHO: Engaño y falsificación documental

ALVAREZ PETRAGLIA TIENE LA CONVICCION DE QUE HUBO DELITOS MUY CLAROS: Engaño y falsificación documental.

Su nombre comenzó a mencionarse hace unos meses en algunos círculos políticos: Federico Alvarez Petraglia, abogado, 49 años, director de Jurídica de la Intendencia de Paysandú y “en un pasado remoto juez penal. Me retiré el el Juzgado de 14º turno de Montevideo…” Se le nombraba como el profesional que analizaba la posible denuncia de la Intendencia contra la ADMINISTRACIÓN DE Coutinho, por contrataciones en el Congreso de Intendentes, con fondos de Salto. Esa denuncia se realizó, en un juzgado que declinó competencia, y la remitió a un Penal de Salto.

Ahora es el firmante de una voluminosa denuncia contra Germán Coutinho y su gobierno, por posibles delitos, que la Justicia deberá considerar si son tales.

“Yo no se que no entiende Coutinho, dijo el letrado. Tengo la convicción de que se cometieron delitos muy claros” (en su administración). Y detalla que los fondos obtenidos por fideicomisos, son préstamos para la realización de obras “que no se encuentran”. Remarca que son obras que están certificadas, que lo hacen el Director de Obras y el Director de Hacienda. Abunda diciendo que hay más de un fideicomiso para hacer la misma obra, pero que esta no se realizó con los dineros de ninguno de los dos.

Federico Alvarez Petraglia es terminante:”se ha hecho engañando a AFISA, que proporcionó el dinero, y se hizo con posible falsificación de documentos…”.

Las manifestaciones del abogado denunciante, contrastan con las expresiones de Coutinho, que pone en boca de Alvarez Petraglia “que no hay delito”.

La denuncia presentada ante la justicia, convoca a declarar a 60 personas como “indagados”, encabezadas por el ex intendente y la hoy diputada Eguiluz, además de ocupantes de cargos políticos y cargos de carrera en la administración multipartidaria. También se solicita que Juez y Fiscal, citen a declarar a cuatro testigos.

Es llamativo este párrafo del documento elevado al juez “se vuelve a constatar una ausencia escandalosa de controles, de documentación, duplicaciones de fuentes de financiamiento de las mismas obras, y lo que es peor, los trabajos que eran objeto de los contratos de fideicomiso en su gran mayoría brillan por su ausencia, no pudiendo esta Administración determinar el fin último de los fondos recibidos.”

Igualmente contundente es la aseveración sobre la operación con la empresa Perwil “….la misma se dirigió a la obtención de un préstamo desesperado por parte del anterior gobierno, para con dicha suma llegar a las elecciones departamentales sin que se visualizara notoriamente por la ciudadanía, el desastre que era la administración de los dineros públicos, no dudando para cumplir dicho fin en comprometer seriamente las arcas de la comuna.

