CASO AUDITORIA COUTINHO: No existe acta ni información sobre tercer contenedor recibido en anterior administracion de Noruega

La auditoría realizada por la empresa Deloitte en el período comprendido entre el 2013 y primer semestre del 2015, arroja algunas dificultades para determinar procedimientos en áreas específicas como es el de Desarrollo Humano y Social.

Según surgen de las investigaciones, se determinó en principio que la primera dificultad fue la de no contar con personal que se hiciera responsable de haber participado en acciones en el marco de desarrollo social y principalmente en el área de discapacidad que involucraba, entre otras cosas, las donaciones llegadas de Noruega desde la fundación HJELPEMIDDELFONDET que tiene una relación con nuestro departamento desde el período 2005 – 2010.

La auditoría determinó que la intendencia no contaba con procedimientos o políticas que permitieran el flujo de información.

Basados en la documentación existente la fundación al realizar las donaciones no exige el destino final de las mismas según surge de la investigación.

La auditoría constató, además, que de lo investigado no se proporcionaron documentos que acreditaran el destino de lo recibido aunque se puntualizó que fue sobre la modalidad de “en préstamo” sin especificarse un criterio de entrega a sabiendas de que muchas veces las situaciones de solicitantes era la misma, pero no se verificó los elementos que se priorizaron para su entrega.

Surge de la investigación realizada en el período analizado en el muestreo, que el arribo de las donaciones de Noruega tenían un acta notarial que certificaba lo recibido aunque el posterior destino de dichas donaciones no pudo ser constatado por varios aspectos: no existió inventario, no existieron documentos probatorios de la entrega y destino en préstamos y existieron dificultades para encontrar posibles funcionarios que desempeñaron tareas en la administración anterior en el área de discapacidad.

De la investigación surgió que desde Noruega se recibieron 1.128.138 pesos producto de los tres contenedores con destino a Salto que llegaron a nuestro país.

El análisis en el área discapacidad de la anterior administración muestra que el tercer contenedor careció de inventario, como si había sucedido en las dos oportunidades anteriores.

También surge de la investigación que no existió comunicación con la fundación de Noruega en donde se confirme el arribo del tercer contenedor y los bienes recibidos.

La empresa Deloitte no encontró en sus ocho meses de trabajo inventario alguno sobre los tres contenedores recibidos, tampoco el destino final de lo recibido y el criterio adoptado para ceder esos bienes en préstamo. Menos posible aún, fue poder verificar los bienes por no existir un control respecto a donde se encontraban.

La investigación de la empresa determina la existencia de dos actas realizadas por una profesional con los dos primeros contenedores mientras que en el caso del tercero recibido no existe acta de las donaciones recibidas.