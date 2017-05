Carta entregada por el Edil Dr. Carlos Silva al Sr. Intendente de Salto.

Salto, 23 de mayo de 2017

Sr. Intendente de Salto

Dr. Andrés Lima

Presente.

A través de la misma, me dirijo a usted para expresarle nuestra más profunda preocupación por distintas situaciones que se viene dando en el barrio Artigas.

Sabemos que en dicho barrio, se está planificado desde hace ya varios años un proyecto PIAI, que atenderá varias de las demandas que se vienen reclamando por parte de los vecinos de la zona, pero entendemos que hay situaciones que son realmente urgentes y que el Ejecutivo Departamental debe tomar una resolución al respecto.

Nos dirigimos a usted mediante esta carta, ya que venimos reclamando distintas situaciones desde el pasado año y las mismas aún no han tenido solución. Los problemas de “enchorradas”, el estado de algunas calles internas del barrio y la falta de alumbrado público, ya son insostenibles. Cada vez que llueve sobre nuestra ciudad esos vecinos se ven afectados casi sin importar si llueve mucho o poco, fuerte o despacio, las estructuras para evacuar el agua caída, no existen o están colapsadas. Algunas calles literalmente no existen, son solamente barro, donde nadie puede transitar ya, ni siquiera a pie.

Puntualmente, el asentamiento ubicado sobre la calle Juan Rinaldi, al fondo del barrio, vive un panorama de real emergencia, al mismo ni siquiera pueden entrar las ambulancias y días pasados tuvieron que sacar en brazos a un niño convulsionando para llegar hasta donde estaba la ambulancia.

Entendemos que en varios lugares hay situaciones similares pero en esta oportunidad le reclamamos particularmente por esta zona de la ciudad, ya que es insostenible que Salteños sigan viviendo en esas condiciones.

Lo invitamos a recorrer junto a nosotros la zona y así conocer de primera mano la realidad que describimos. Los vecinos necesitan soluciones URGENTES a estos temas, aunque las mismas sean paliativas y luego junto al PIAI, lleguen las definitivas.

Quedamos a sus órdenes y desde ya gracias por su atención, le saluda atte.;

Edil Carlos Silva

Coordinador de Bancada

Partido Nacional