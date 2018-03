Carlos Cattani (PIT-CNT) “Yo no soy jefe de Termas del Arapey, ni lo fui”

Carlos Cattani presidente del PIT-CNT en Salto hizo referencia al paro parcial a realizarse el día jueves de 9 a 13 horas “Mañana no es una jornada más, nuevamente una jornada de paro parcial, una plataforma reivindicativa. Tenemos una cantidad de puntos a resolver, uno de ellos el consejo de salarios”.

“Nosotros reafirmamos y apoyamos lo que dicen los compañeros, parte de la negociación es poner la responsabilidad sobre eso. La responsable directa es la empresa Caputto que terceriza” dijo en referencia al tema de la empresa citrícola.

Sobre el cuestionamiento de ADEOMS sobre su supuesto nombramiento como jefe en Termas del Arapey “Hubo y sigue habiendo una catarata de información de un ataque, lo bueno es saber que no solo ADEOMS sino que el plenario departamental reafirma. La compatibilidad de una jerarquía, no existe que yo sea el jefe de Termas del Arapey, lo que me plantea la administración fue en una problemática importante que tenía en sus servicios de Termas fue trabajar en un equipo coordinado en el trabajo de desarrollar con la estructura jerárquica el trabajo de servicios, obras e infraestructura arquitectónica. En medio de eso sale una resolución de carácter interno. No pasamos por encima de nadie, lo que exige que se respete esa carrera funcional, no existe contradicción. Critican a los dirigentes que no trabajan, ahora critican a los que trabajamos”.

“Yo no soy jefe de Termas del Arapey, ni lo fui, fue un ataque duro y personal lo que pasó” agregó.