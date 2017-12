Boxeo: finaliza el Campeonato de los Barrios en Ceibal.

Hoy viernes 8 de diciembre se realizará la última fecha del Campeonato de los Barrios en las instalaciones del Parque Rufino Araújo en Ceibal.

La velada que comenzará a las 20 horas tendrá en acción en manera de exhibición a cuatro grandes del boxeo local que serán homenajeados sobre el ring, ellos son: Julio Cesar Fagoaga (el Carnicero) que se medirá con Rubén Silva Díaz (Cafetera), en tanto que Cristian Faccio (el Terrible) hará lo propio con José Faguaga (el Topo).

Habrá peleas de exhibición y luego se dará paso a las peleas por el torneo de los barrios, la enteada tendrá un costo de $ 50, algunas de las peleas que se vienen:

Alejandro Xabier vs. Aníbal Pintos.

Zulma Rivero vs. Lucía de los Santos

Jorge Suárez vs. José Fagoaga

Miguel Porto vs. Jeremías Flores

Juan Machado vs. Matías Gabrielli

José Chivel vs. Facundo Duarte

Fernando Brandon vs. Mario Furtado.