Bomba sexual: “Nunca pensé en casarme, de chiquita iba a ser monja”

Parece que los años la hicieron cambiar bastente de opinión, sin embargo dice que está soltera y tranquila. ¿Quién es?

Se trata de Flor Marcasolli, la tercera en discordia entre Fede Bal y Laurita Fernandez. “Hoy no lo tengo en los planes, estoy priorizando mi carrera. Yo creo que esas cosas vienen solas, nunca pensé en casarme, de hecho de chiquita iba a ser monja, no sé qué se me cruzó por la cabeza, pero creo que eso viene solo, cuando la persona indicada está. Y un hijo más todavía, es un proyecto de a dos, entonces hoy no lo pienso. Hoy priorizo mi carrera, avanzar, crecer, que la gente me conozca por cómo soy, porque se quedan con que yo soy la tercera en discordia de”, aclaró en una entrevista que dió al portal Teleshow.