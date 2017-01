Bochorno en Vamos Salto: Maria Angeles Marquez mientras ocupó la presidencia de la Junta hizo uso y abuso de las posibilidades de licencia.

El 2016 al irse nos dejó una nutrida lista de información que iremos desarrollando y que no dejarán dormir la tranquila siesta de enero a muchos. En este caso, lo destacado que llegó a nuestra mesa de trabajo, es la situación de la edil María de los Ángeles Márquez; vocera de Vamos Salto; mujer muy allegada al senador Germán Couthino y quien además muchos afirman tiene todo preparado para disputarle a la Representante Nacional Cecilia Eguiluz la banca en el 2019.

La situación que implica a la edil y postulante a la diputación por Vamos Salto en el 2019, transcurrió en la Junta Departamental después de haberse recibido el informe de la Junta Nacional de Transparencia –aclaro que el mencionado informe había sido solicitado por Martín Pertusatti cuando era presidente de la Junta Departamental y aún pertenecía al Frente Amplio-.

De acuerdo a la información que pudimos acceder y que luego lo confirmaron fuentes muy confiables, la edil está más que complicada en el informe que transmite la Junta de Transparencia.

El mencionado informe fue recibido y se trató en sesión extraordinaria en la Junta Departamental en el mes de diciembre, sin contar la corporación con los votos necesarios para enviarlo a primaria y a los organismos correspondientes para investigar la situación a fondo.

Del texto se desprende que la mencionada jerarca, mientras ocupó la presidencia de la Junta hizo uso y abuso de las posibilidades de licencia; pidiendo que se le firmen licencias que solamente dejaban fuera a los fines de semana y los feriados, incluso llegó a tener licencia un día que no asistió a la sesión. Esta situación no le generaba inasistencias en el Consejo de Primaria y gozaba a fin de mes del cobro de la totalidad de los haberes, disfrutando del dinero de todos los salteños y uruguayos, pero con falaces licencias que estaban muy lejos de las posibilidades que la ley brinda.

La ley que permite a los funcionarios públicos que ocupan cargos en la Junta pedir licencia, dice que la misma se solicita en sesiones, comisiones o misiones oficiales, por lo que al parecer, la Sra. Edil tuvo sesión permanente.

Junto a esta falta de respeto a todos los salteños, se encuentra también la conjunción de interés públicos y privados, así como el intento continuo en sus declaraciones de implicar a los funcionarios y culparlos de todo.

Esperemos que rápidamente se den las respuestas a esta situación y que se aclare porque el Partido Colorado y Vamos Salto, junto a los ediles implicados en la adulteración de boletas expliquen porque no permitieron que el informe llegue a los organismos correspondientes, salvo el Tribunal de Cuentas.

Apostamos a la honestidad de la edil denunciada, en la medida que en sus discursos siempre hace referencia a la ética, la moral y la honestidad y en esta situación planteada parece que todo lo que ella escribe con la mano, lo ha borrado con el codo; violando todos los códigos éticos y de honestidad de la gestión pública