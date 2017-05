Belén Francese dice estar “feliz” con su “cola gorda” y la muestra ante las cámaras

“No reniego: soy sexy”, dijo Belén Francese a un conocido portal del espectáculo al que le regaló unas fotos sensuales desde las playas de Miami donde se encuentra de paseo, y al que le habló de una cuestión de peso.

La modelo está en Miami, desde donde llegan algunas fotos provocativas en bikini y posando para las cámaras de Teleshow, a quienes dio una entrevista.

Allí dijo cosas como “Soy sexy y también soy graciosa” (modestia aparte), o “me permito estar gorda cuando así sucede, y no me condeno por eso”, y la mejor: “Soy feliz con mis caderas y mi cola gorda. Me costó, pero lo aprendí”.