Básquetbol: las formativas piden cancha por el Salteño 2018.

El Campeonato Salteño de Formativas de Básquetbol comenzará el próximo 16 y 17 de marzo en sus distintas categorías.

Los partidos se jugarán los días viernes y sábado, con tres partidos diarios: los viernes en Sub 12 a las 18 horas, Sub 14 a las 19.15 y Sub 18 a las 20.30.

Los sábado a las 17 horas lo harán la Sub 13, a las 18.15 la Sub 16 y la Sub 20 irá a las 19.30.

La primera fecha tendrá estos cruces: Ferro Carril – Universitario Nacional – Juventus Salto Uruguay – Círculo Sportivo