Baby Fútbol: los equipos salteños se destacaron en la Uruguay Cup 2018.

Saladero en la 2007 y Almagro en la 2009 ganaron la Copa de Oro y Plata respectivamente. Por su parte La Naranja Mecánica en la 2006 logró el vice-campeonato de la de Oro.

Con los resultados en las finales de las Copa de Oro y Plata de la Uruguay Cup 2018, de la categoría 2004 a la 2011, todos los marcadores finales:

Finales Copa de Oro:

Gen. 2004 Porongos de Flores 1 (1) vs Defensor 1 (3)

Gen. 2005 Wembley School Colonia 1 (2) vs Maeso 1 (1)

Gen. 2006 La Naranja Mecánica de Salto 0 (0) vs Dream Team 0 (1)

Gen. 2007 Nuevo Juventud 1 vs Saladero de Salto 2

Gen. 2008 Veloz 3 vs Lagomar 2

Gen. 2009 Colón de Santa Fé (ARG) 4 vs San Luis de Las Piedras 1

Gen. 2010 Siete Estrellas 3 vs Pinar 99 0

Gen. 2011 Policial Integración 1 vs Siete Estrellas 1 (ambos ganan)

Finales Copa de Plata:

Gen. 2004 Colonia 1 (3) vs Leandro Alem (ARG) 1 (1)

Gen. 2005 Los Gorriones 1 vs San Jorge Verde (ARG) 2

Gen. 2006 Euskal Erría 71 3 (2) vs Montevideo Bohemio 3 (3)

Gen. 2007 Patricio Almendra (CHI) 0 vs Lagomar 3

Gen. 2008 Potencia 4 vs Pinar 99 3

Gen. 2009 Almagro de Salto 4 vs San Luis de Pando 0

Gen. 2010 Parque del Plata 0 (1) vs Las Palmas 0 (2)

Gen. 2011 Estudiantes de La Unión 3 vs Pinar 99 2