¡ ¡ ¡ATENCIÓN SALTEÑOS!!! A PESAR DE UD. EL MAÑANA SERA OTRO DÍA.

Este jueves 19 de enero la Intendencia de Salto, República AFISA y la Bolsa Electrónica de Valores realizaran la presentación del Fideicomiso Financiero Salto Daymán. Participará el Intendente de Salto, Andrés Lima, así como el secretario general de la comuna Fabián Bochia, su director de Hacienda, Gustavo Chiriff, el gerente general de República AFISA, Jorge Castiglioni, el gerente general de BEVSA, Eduardo Barbieri, y el gerente de operaciones y mercado de BEVSA, Agustín Gattas.

La presentación tendrá lugar a las 11:30 en las oficinas de BEVSA (Misiones 1537 piso 7) y se presentara el Fideicomiso Financiero Salto Daymán, con el que lanzará al mercado deuda por 330.000.000 de Unidades Indexadas (UI), aproximadamente US$ 40 millones. El objetivo del lanzamiento es reestructurar su pasivo, cancelando el Fideicomiso Financiero Salto VII y el Fideicomiso Financiero Salto Arapey, así como una línea de crédito con el Banco República. Además, con los fondos que se obtengan se pagara a los más de 600 proveedores que el gobierno anterior quedo debiendo, por cerca de $ 300 millones y está planificada la adquisición de maquinaria y vehículos para mejorar el funcionamiento de los servicios que presta la Intendencia de Salto.

Este Fideicomiso, es la continuación de la línea de crédito que se votó en la Junta Departamental en junio de 2015, que posibilita esta operación, la cual no fue nada fácil para la actual administración, que tuvo que salvar escollos, como el lograr el grado inversor (BBB.uy, dado por la aseguradora CARE), algo que la Intendencia en el gobierno anterior había perdido y no daba garantías en el sistema financiero. Además se tuvo que enfrentar a la presión de Vamos Salto y su “loby” político, que hicieron los máximos esfuerzos para que este fideicomiso no saliera, presionando a sus representantes en los más altos niveles, para poner trabas y no dar soluciones a la deuda que ellos mismos generaron cuando fueron gobierno.

A más de una año y medio de haber asumido, todavía se sigue pagando las consecuencias del desastre financiero que el gobierno de German Coutinho dejó como herencia y que no dejo otro camino que contraer una deuda por 15 años (que Vamos Salto la votó) para tapar los agujeros que la administración colorada le dejo a todos los ciudadanos de Salto.

A pesar de las presiones políticas de Vamos Salto, del juego ladino de sus punteros políticos devenidos a “periodistas” y de sus leguleyos, mañana en Montevideo se presenta el Fideicomiso Salto Daymán, para que el lunes 23 y martes 24, las AFAP, aseguradoras, bancos, etc, estén cotizando sobre mejor precio, para que el miércoles 25, Republica AFISA ya comienza a pagar a los proveedores.