Artes Marciales Mixtas: el 10 de febrero a todo Kumite Warriuors en Circulo Sportivo.

El viernes 10 de febrero vuelven las Artes Marciales Mixtas a Salto con el Kumite Warriors en su sexta edición. El espectáculo comenzará a las 20 horas en el Club Circulo Sportivo, el mismo es organizado por Escuela de Artes Marciales Vilamir cuyo Director Gabriel Vilar.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en New Store (Uruguay 888), Total Gym (Salto Nuevo), Ciber Go (Av. Solari 1874) y en Himalaya 24 Horas (Agraciada esq Asencio).

Los combates:

– Braian “Dinamita” Larrosa vs Hugo “El Charrúa” Bentancor

– Alejandro “Punisher” Lequini (VILAMIR – URUGUAY) vs Ángel “La Muerte” Sessarego (VILAMIR – URUGUAY) – COMBATE INTERNO

– Cristian “Kimura” Alvarez (VILAMIR – URUGUAY) vs Alejandro “El Verdugo” Pintos (Tigres de Acero – Uruguay)

– Diego “El Látigo” Sosa (VILAMIR – URUGUAY) vs Sergio Correa (Shitao – Argentina)

– Alejandro “El Mohicano” Pedrozo (VILAMIR – URUGUAY) vs Bruno “La Sombra” Machado (Espaço Atitude – Brasil)

– Luciano “El Torito” Pereira (VILAMIR – URUGUAY) vs Lautaro González (Gym UFC)

– Agustín “El Espartano” Ferreira (VILAMIR – URUGUAY) vs Luciano Brunoldi (Connection Combat Club – Uruguay)

– Lucas “The Punisher” Mota (VILAMIR – URUGUAY) vs Federico “El Problema” Mendes (Contender – Argentina)

– Juan “El Vagabundo” Gonzalez (Gym UFC – Uruguay) vs Gabriel “El Tigre” Medina (Contender – Argentina)

– Esteban “El Duende” Rodriguez (VILAMIR – URUGUAY) vs Yona Marchesi (Shitao – Argentina)

– Jose “El Titan” Trindade (VILAMIR – URUGUAY) vs Mariana la guadaña Mendieta (Contender – Argentina)

– Juan “El Pitbull” Araujo (VILAMIR – URUGUAY) vs Martin “El Sanguinario” Paez (Contender – Argentina)