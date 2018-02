Artes Marciales Mixtas: a todo combate en Circulo Sportivo.

Hoy viernes 9 de febrero en el gimnasio de Circulo Sportivo se realizará el espectáculo de artes marciales mixtas denominado Kumite Warriors, desde las 20 horas la adrenalina comenzará dentro y fuera de la Jaula.

COMBATES PRELIMINARES

1- Pablo “El Peluca” Aguirre (Vilamir – Salto) vs Matías “El Pantera” Del Castillo (López Fight Team – Paysandu)

2- Sofía “The Iron Lady” Silva (Vilamir – Salto Uruguay) vs Lorena Quiroz (Contender – Argentina)

3- Damián “El Ninja Gómez (Viamir – Uruguay) vs Agustín Araujo (Kaeshi – Concordia Argentina)

4- Jeferson Gabrielli (Vilamir – Salto Uruguay) vs Kevin “El Pitbull” Aruya (Contender – Concordia Argentina)

5- Yonatan “El Demoledor” Curbelo (Vilamir – Salto Uruguay) vs Oscar Cruz (Infinito MMA – Rivera Uruguay)

6- Walter “El Rottweiler” Costa (Viamir – Salto Uruguay) vs Martin González (López Fight Team – Paysandú Uruguay)

7- Lorena Graces (Viamir – Salto Uruguay) vs Belén Britos (López Fight Team – Paysandu Uruguay)

COMBATES PRINCIPALES

8- Braian “El Dinamita” Larrosa (Vilamir – Salto Uruguay) vs Mateo Pereira (Toro Team – Montevideo Uruguay)

9- Joan Melgarejo (Vilamir – Salto Uruguay) vs Brian Martino (Shi Jan Do – Chajari Argentina)

10- Luciano “El Torito” Pereira (Vilamir – Salto Uruguay) vs Agustin Veloz (Toro Team – Montevideo Uruguay)

11- Agustín “El Espartano” Ferreira (Vilamir – Uruguay) vs Gabriel “El Tigre” Medina (Contender – Argentina)

12- Manuel Trejos (Toro Team – Montevideo Uruguay) vs Yeferson López (Infinito MMA – Rivera Uruguay)

13- Esteban “El Duende” Rodríguez (Vilamir – Salto Uruguay) vs Roberto “Goku” Díaz (Kaeshi – Concordia Argentina) – Titulo Categoría Peso Gallo en Juego