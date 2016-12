ALDEAS DE LA… ¿BONDAD? APRENDIENDO A ESCUCHAR TODAS LAS CAMPANAS…. (PARTE I)

Las ALDEAS comienzan a funcionar , allá por 1986, bajo la supervisión de IMCOS ( Instituto Mixto Colegio Oriental de Salto).¿Recuerdan al Colegio Oriental?

Desde entonces – y hasta ahora – se han ido sumando un cúmulo de “leyendas urbanas”, respecto al trato que los internos tenían en ese lugar.

Ninguna de esas leyendas eran muy positivas: que estaban atados (dicen que para que no se autoagredieran), que les faltaba higiene corporal mínima, mal estado nutricional, entre otras perlas.

Resulta que algunas “leyendas” dejaron de serlo, hasta que hace poco tiempo atrás, en entrevistas desde la Diputación, comienzan a hacerse denuncias – por parte de familiares de internos fallecidos – de que no todo estaba claro por esos lares aldeanos….

A estas denuncias las estamos investigando.

Por eso me extraña, cuando frente a esto, veo en las pantallas de casi todos los informativos de Montevideo, a la Diputada Eguiluz: ( aclaro que no es cita textual, sino el concepto lo que comparto), que no entendía por qué AHORA pasaban estas cosas cuando desde siempre habían sido bien atendidos.

¿Ahora? Bueno, parece que la Diputada hace poco vive en esta ciudad…..( yo por suerte, hace algunos años más, lo que hace que no “toque de oídos” en este tema.)

Y que, además, por RESPONSABILIDAD, es bueno informarse antes de opinar cualquier cosa ( cosa a la que el Partido Colorado TODO nos tiene acostumbrados en Salto!)

Puntualización Nº 1 – Auditorías técnicas y de Gestión y de Supervisión Técnica y administrativa, además de los informes de las Direcciones Departamentales de INAU en los últimos 5 años, dan cuenta de que, a pesar de que hay niveles importantes de compromiso de los funcionarios en la atención de los internos, se encuentran deficiencias en la conformación de equipos, en la organización de las tareas e irregularidades administrativas en el uso de los fondos transferidos y en el cumplimientos de obligaciones laborales.

Puntualización Nº 2 –Se hicieron varias veces convenios de subsidios, pero las cuentas nuca cerraban. Es por eso que en 2015, IMCOS plantea voluntad de rescindir convenios e iniciar un proceso de transición (que nunca se concretó por problemas en la consecución de la personería jurídica y porque el proyecto presentado no estaba dentro de lo requerido por INAU). A pesar del apoyo técnico dado por INAU, los trabajadores no comparecen al llamado público realizado en mayo de 2016.

Puntualización Nº3 –Por informes recibidos desde la MPD del FA y desde la Bancada de Ediles FA, se constata que en ambos espacios fueron recibidos los trabajadores de Aldeas, que manifiestan su preocupación ante los traslados. La MPD decide solicitar ayuda a la Comisión de Asuntos Sociales del FA Central que se traslada a Salto.

En esos encuentros los trabajadores prometieron brindar información verificable sobre la Institución así como una copia del Proyecto, cosa que nunca hicieron.

Puntualización Nº4 –La decisión final de INAU (traslado) puede compartirse o no, pero era la decisión que quedaba.

A pesar de que la Intendencia de Salto accede a darles un terreno es Nueva Hespérides ( 4há), la solución no aparece por ahí porque debe construirse un edificio con las características que los internos necesitan.

Para los que hablan sin saber, les decimos lo que significan las siglas INAU : Instituto del NIÑO Y ADOLESCENTE del Uruguay. Reiteramos: atiende a niños y adolescentes…

En Salto (según informe del SIPI – Sistema de Información de Primera Infancia) se atendían en Aldeas 54 niñas, 80 varones, total 134, con rangos de edades que van desde los 8 hasta los 69 años.

De esos 134, SOLAMENTE 4 estaban dentro del rango de edades a las que INAU debe atender.

INAU no es una institución creada para atender a adultos.

Puntualización Nº4 – ( y última por hoy). Es un desquicio ATAR las muertes – lamentables – a los traslados ( y politizar el tema en busca de réditos políticos, más vil aún)

NO es cierto que los traslados se hicieran sin conocimiento de las familias ( si las familias pasan años sin visitar a sus internados, no es una problema estatal, porque INAU paga pasajes a los padres que quieren ver a sus familiares si son de otros departamentos)

NO es cierto que el traslado se hiciera sin consentimiento médico ( tengo en mi mano pruebas firmadas por médicos de Salto que autorizan el traslado dentro de determinadas condiciones QUE SE DIERON)

NO es un tema de INAU explicar las muertes.

Es un tema complejo, donde hay un entramado de actores que de una u otra manera tienen alguna responsabilidad, pero nos negamos a ver este asunto solamente desde el lugar del trabajador ( aunque reitero que nunca es grato que alguien se quede sin su fuente laboral…a la que hay que cuidar para mantenerla).

Seguiremos ampliando información, porque es nuestro deber.

Como siempre, objetivamente

