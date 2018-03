Alberto Villas Boas (Junta Departamental) “En un puesto representativo como presidente de la Junta no es lo lógico hacer campaña como pre-candidato”

Alberto Villas Boas presidente de la Junta Departamental de Salto hizo referencia a la sesión de este jueves en el legislativo “Hoy es un orden del día muy importante, el primero de ellos declarar de interés departamental unas jornadas que se están llevando a cabo en la Udelar sobre los factores climáticos, en segundo lugar estamos a 30 años de la desaparición física del último caudillo político que representó a todas las fuerzas políticas del Uruguay con esa forma que tenía Wilson Ferreira Aldunate. Se merece un homenaje como el que se le va a hacer en la Junta”.

Sobre su pre-candidatura a la diputación indicó “No nos podemos apartar de nuestra actividad política partidaria, yo decido bajarme de la pre-candidatura. Creo que en un puesto representativo como presidente de la Junta no es lo lógico hacer campaña como pre-candidato, los tiempos lo dirán, los tiempos son muy orientadores de cada persona pero no quiere decir que esto no cambie, es todo muy dinámico”.

“Hoy represento políticamente a la Junta y a Vamos Salto, cualquier político tiene que estar abierto a escuchar a todos”

“Feris lo necesita a Coutinho y Coutinho lo necesita a Feris. Esto es muy dinámico, hoy en día descarto de plano ser parte de la candidatura de Feris” agregó.