Agrupación Humanista Armando Aguirre presentó detalles de encuentro de locales barriales y del interior

La Agrupación Humanista Armando Aguirre – Lista 888 del Frente Amplio, procedió a la realización de una conferencia de prensa con el fin de informar detalles sobre la actividad a llevarse a cabo este sábado en su local de calle 8 de Octubre 1062 enmarcado en el “Encuentro de locales barriales y del interior”.

En la oportunidad el Secretario de la Agrupación, Felipe Mutti, detalló que “la intención es poder intercambiar con los distintos dirigentes de los barrios y el interior la actualización en la información que también será aportada por integrantes del gobierno departamental que participarán y la diputada, Mtra. Catalina Correa”.

Agregó Mutti que esto forma parte de “comenzar a delinear las estrategias que tienen como punto de arribo el 2019 y el 2020 claro está. En ese sentido es necesario actualizarnos de donde estamos parados y fundamentalmente profundizar en la formación política. Entendemos que esto último es absolutamente necesario trabajarlo para dotar a nuestros dirigentes de herramientas que permitan la defensa de los logros obtenidos hasta el momento”.

Al ser consultado Mutti sobre si es posible la participación de dirigentes que no formen parte de locales barriales o del interior, respondió que “el encuentro es abierto y está bueno saber que por ahí se presentan a participar dirigentes de la agrupación que no integran ningún local y que a partir de esta actividad deciden conformarlo en su barrio o en su zona”.

FORMACION POLÍTICA

Cuando se le consultó sobre si la preocupación por la formación política es parte de los hechos políticos ocurridos en la Junta Departamental, Mutti respondió que “es innegable que está en conocimiento de todos lo que sucedió con algunos ediles de nuestra agrupación. Es un tema doloroso para nosotros y la formación política busca justamente no volver a cometer errores de los que nos hacemos cargo. Eso sí”, dijo Mutti, “así como reconocemos ediles que ya no responden a nuestros ideales, decimos que hay una bancada de ediles suplentes de nuestra agrupación que son fieles a nuestro principio y a pesar de saber que nunca le van a dejar la banca para ocuparla, trabajan todos los días con las mismas ganas en la Junta Departamental de Salto”.

El coordinador de bancada, perteneciente a la agrupación, Leodar De Paula, adelantó que la bancada de ediles que continúan respondiendo al Frente Amplio ya tienen definido el candidato a ocupar la presidencia de la Junta Departamental de Salto, “sabiendo que no tenemos mayorías en la Junta, el acuerdo cuando comenzó este período fue que el primer presidente fuera de la agrupación, el segundo del acuerdo 999.738, y la tercera presidencia de la 609. Es por eso que mantenemos lo acordado y vamos a presentar como candidato a la presidencia a Fernando Irabuena y no vamos a manosear nombres ni apoyar otro candidato que no sea él. Somos conscientes que en la Junta Departamental suena insistentemente la continuidad de Alberto Villasboas a ocupar el cargo pero nosotros nos mantenemos en nuestro candidato”.