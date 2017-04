A los 49, Evelyn Von Brocke se vuelve a casar: su álbum sexy Evelyn Von Brocke

Evelyn Von Brocke volvió a apostar al amor y se prepara para pasar nuevamente por el altar con su novio Juan Viaggio, de 55 años.

A sus 49 años, la panelista vive una nueva historia de amor con Juan Viaggio (55), con quien va por más y va a casarse. “Hoy, cuando me desperté, me miré al espejo y no lo podía creer. Hace 10 años no me hubiera imaginado estar en esta situación: divorciada, trabajando en armonía con mi ex marido y ¡a punto de casarme nuevamente!”, expresó con alegría Evelyn.