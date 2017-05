A DOS AÑOS DE UNA INTENDENCIA FUNDIDA

Posted by

Este 29 de mayo de 2017, se cumple un año mas del anuncio de la Intendencia de Salto que no podía pagar los sueldos.

En aquel momento, el entonces intendente Manuel Barreiro enviaba un comunicado a los trabajadores y explicaba que se estaban realizando gestiones a todos los niveles para solucionarlo.

El Partido Colorado dejó una Intendencia fundida a niveles tales que no pudo ni cumplir con el salario de sus trabajadores.

Y tan fundida estaba, que ni siquiera pudieron pagarse a ellos mismos, lo adeudado a cargos de confianza de la administración Coutinho, (entre ellos de la ex Secretaria comunal).

Dos días después de que el Frente Amplio ganó la elección, con el Intendente Electo Dr. Andrés Lima, se comenzaron una serie de gestiones en la capital, para lograr acuerdos que permitieran destrabar la situación económica que llevó a la mayor complicación que se recuerde en décadas.

Parece que hoy los dirigentes del Partido Colorado se han olvidado que fueron ellos los responsables de dejar una Intendencia fundida y salen a hacer pedidos de informes y declaraciones en medios de comunicación como si nada hubiese ocurrido.