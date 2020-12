Ante medidas adoptados por el gobierno nacional Salto ajusta su protocolo ante aumento de casos positivos de COVID-19

En la mañana de este viernes, el intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, el Coordinador General Dr. Juan Pablo Cesio, el Coordinador de CECOED Josué Lima, y el Dr. Jorge Libardi de Jurídica de la Intendencia de Salto; brindaron una conferencia de prensa para informar sobre nuevas medidas de protocolo ante el avance de la pandemia del COVID-19 en nuestro país.

El Intendente de Salto manifestó que “existe preocupación del gobierno nacional por el aumento de casos positivos de Covid 19 y que los mismos sigan aumentando. Esa preocupación se traduce en que se necesita la colaboración de los gobiernos departamentales porque corremos el riesgo de terminar el año con un nivel de riesgo mayor y eso afectaría toda la actividad en nuestro país y obligaría a tomar medidas más fuertes, impactando en el turismo. A partir del planteo del gobierno nacional, entendimos que lo principal era adelantar el Congreso de Intendentes para el pasado 3 de diciembre. Allí se eligieron autoridades y se elaboró una resolución para dar amplia difusión de las medidas que ha ido adoptando el gobierno nacional y, de esa manera, concientizar a la población de los cuidados a tener en cuenta”.

La expectativa es generar una meseta de casos positivos y aguardar la llegada de la vacuna a comienzos del año 2021. Lima agregó que se “solicitó la colaboración a los Comité Departamentales de Emergencias para hacer cumplir las medidas anunciadas el pasado martes: teletrabajo, suspensión de actividades deportivas en espacios cerrados, límite de horario de atención al público en bares y restaurantes, aumento de controles en el transporte público, control de fiestas no autorizadas. Todo esto con mucho énfasis en las aglomeraciones. La solicitud del Congreso de Intendentes a las Intendencias es evitar aglomeraciones. Al mismo tiempo, el Congreso resolvió solicitar el asesoramiento del Grupo Asesor de Científicos Honorarios. Se plantea que el Congreso también lo necesita. Encausar dudas y consultas de los Comité a través de la Mesa del Congreso de Intendentes y a través de ella al Comité de Científicos Honorarios”.

En cuanto a cómo se traducen a nivel local las medidas impuestas por el gobierno nacional; Lima expresó que, una de ellas, es “duplicar guardavidas, se extiende la zona de playas con la indicación de evitar aglomeraciones. La temporada de playas comienza el próximo 8 de diciembre. En los ómnibus además del uso de tapaboca obligatorio, de la limpieza de unidades; hasta el 18 de diciembre hay orden de retirar pases libres a población de riesgo; en particular jubilados y pensionistas. Además, se realiza cierre de Museos, Teatro, Ateneo, Casa Quiroga, etc. En los centros termales se mantiene protocolo; en el caso de Daymán se mantiene el aforo de 600 turistas diarios y la obligación de registrarse. En Arapey podrán ingresar sólo quienes tengan reserva de alojamiento. El camping no está habilitado”.

Otro de los espacios donde se ajusta el protocolo es en Oficinas Centrales de la Intendencia. “Se solicita el registro de quienes ingresen, control de temperatura corporal, disposición de alcohol en gel; siendo la única entrada la puerta principal de Juan Carlos Gómez 32”.

Se mantienen vigentes los protocolos para ferias, actividades gastronómicas, exhortando a la población a hacer uso responsable de los espacios públicos.

“No se descarta tomar alguna otra medida si se considera necesario. Le hemos perdido el temor a la pandemia y confiarnos es lo peor que podemos hacer. Y también es clave la difusión para concientizar en el cumplir estrictamente estas medidas” sentenció Lima.

Por su parte el Coordinador General, Dr. Juan Pablo Cesio, consultado sobre el control sanitario que en un momento se instaló en el ingreso a la ciudad por ruta 3; respondió: “el control sanitario de Daymán no se va a implementar porque el esfuerzo que significa no estaría dando su resultado. La gente que ingresa en empresas de transporte ya están registrados por las empresas, los turistas se registran en hoteles y quienes van a termas también son identificados.

Finalmente, el coordinador del CEOCED, Josué Lima, exhortó a la población a continuar colaborando en la lucha contra esta pandemia. La idea no es tomar medidas de sanción, clausura y recrudecimiento de las medidas, siempre y cuando se colabore con lo actualmente dispuesto.