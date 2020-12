Policiales

1. MASCULINO S EMPLAZADOS

En el día de la fecha a la hora 02:50, el Centro de Comando Unificado tomo conocimiento que en un puesto de control vehicular instalado en Avenida Armando I. Barbieri y calle Julio Delgado por el Cuerpo Inspectivo del Departamento de Tránsito de la Intendencia de Salto, un automóvil se dio a la fuga del dispositivo a gran velocidad intentando arremeter contra mencionados Funcionarios Municipales, no resultando lesionados. Rápidamente personal del Grupo de Reserva Táctica (GRT) se dirige al lugar y con apoyo de la Unidad Departamental de Vehículos Aéreos No Tripulados (UDEVANT) quienes despliegan una unidad de vuelo no tripulado (dron) para un control aéreo de toda la zona a los efectos de fortalecer el trabajo policial en tierra, logran ubicar en calle Osimani y Llerena próximo a calle Diego Lamas, a un auto marca Renault modelo Clio, matricula de ésta Ciudad de Salto, con las mismas características aportadas, con tres ocupantes en su interior, siendo retenidos e identificados, su conductor, mayor de edad y sus acompañante otro masculino también mayor y una femenina menor de edad respectivamente. Puesto en conocimiento del Fiscal de Turno dispuso: “Incautación del vehículo, a los mayores acta bajo el articulo Nº 61 C.P.P., fijar domicilio y emplazados para día lunes, referente a la menor entrega bajo recibo a sus padres o responsables”. Lo que se dio cumplimiento. Se trabaja.

2. TENTATIVA DE ATENTADO EN CASA DE FAMILIA

A la hora 04:51, personal Policial es derivado por Centro de Comando Unificado a calle Diego Lamas a la altura del 1000, donde usuario solicita la presencia de los efectivos por haber sufrido una tentativa de atentado en la puerta de su finca con una botella con nafta, al momento aporta que ya no habría mas fuego. En el lugar es entrevistado un masculino, mayor de edad, quien manifiesta, que momentos antes personas extrañas le arrojaron una bomba incendiaria de fabricación casera a la puerta principal del domicilio, no alcanzando ésta a tomar fuego, agregando no sufrio lesiones por lo sucedido. Se investiga.

3. HERIDO DE ARMA BLANCA.

A la hora 05:12, el Centro de Comando Unificado tomo conocimiento que en zona del barrio Malvacio, habría una persona herida de arma blanca. Una vez en el lugar se divisa en la vía publica, a un masculino, mayor de edad, quien se encuentra herido de arma blanca, presentando cortes en espalda y abdomen, manifestando el mismo que no es su deseo radicar denuncia al respecto. Concurrió Unidad Cardiorrespiratoria Móvil de Salto (UCMS), donde el médico a cargo asiste al mismo, diagnosticándole en forma primaria “Herido corto punzante en zona de espalda y pómulo superior derecho”, siendo trasladado a urgencias del Hospital Regional Salto. Tomo intervención personal del Grupo de Reserva Táctica (GRT).

4. HURTO EN FINCA.

A la hora 09:13, personal Policial fue derivado por Mesa Central de Operaciones a Avenida Luis Batlle Berres próximo a Avenida Trillo, por un hurto. En el lugar es entrevistado un masculino, mayor de edad, quien manifiesta, que a la hora 20:00 de ayer se ausento del domicilio quedando este sin moradores, y momentos antes al regresar, constato que mediante daños de una ventana lateral y ventanal, personas extrañas ingresaron al interior de la casa, hurtando dos TVs de 32 y 48 pulgadas respectivamente, una computadora portátil marca HP y joyas varias. Concurrió personal de Policía Científica. Trabaja Unidad de Investigaciones.

5. PERSONA RETENIDA.

A la hora 10:00, personal Policial es derivado por Mesa Central de Operaciones a un supermercado comercial ubicado en el interior de Salto Shopping y Terminal, por haber una persona retenida por hurto. En el lugar es entrevistado el encargado del local, mayor de edad, quien manifiesta, que momentos antes una femenina, intento llevarse carne picada, frankfurter y un shampoo, sin abonar, siendo retenida por personal de seguridad; se procede a la identificación de la autora del hecho, menor de edad. Puesto en conocimiento del Fiscal de Turno dispuso: “Que la femenina quede emplazada para el día lunes y se le haga entrega bajo recibo a sus padres o responsables”. Lo que se dio cumplimiento. Trabaja Unidad de Investigaciones.

6. AGLOMERACIONES DE PERSONAS.

En la noche de ayer y en la madrugada de hoy, personal Policial, derivado por Centro de Comando Unificado, atendió diversos llamados en distintos puntos de la ciudad, por aglomeración de personas y música alta, en total cinco, constatando que se realizaban fiesta de cumpleaños y reuniones familiares, que iban de entre 5 a 30 personas, las que se encontraban al aire libre, en cada una se dialogo con los responsables de las mismas, donde se les exhorto a evitar las aglomeraciones y mantener el distanciamiento físico, a los efectos de minimizar las posibilidades de contagio del COVID-19 y de esta forma evitar la propagación del mismo, los cuales acceden de forma voluntaria y pacifica a la solicitud de los efectivos actuantes, bajando los decibeles de la música y finalizado cada evento.