Se realizó anoche el lanzamiento de la liguilla del Futbol Femenino 2020, se jugará la liguilla de Oro y Plata.

Primera Fecha Liguilla de Oro.

Domingo 22 de Noviembre

Estadio Nacional

16:30 Ceibal vs Deportivo Artigas

18:30 Nacional vs Chana

20:30 Salto Uruguay vs Gladiador

Liguilla de Plata

Sábado 21 de Noviembre

Estadio Luis T Merazzi

17:00 Universitario vs Peñarol

19:00 Ferro Carril vs River Plate.