Gremiales de todo el país solicitan a Coutinho volver a plantear desmonopolizacion de combustibles

La semana de trabajo fue completa con sendas reuniones con las gremiales productivas y con el ex presidente Julio M. Sanguinetti.

La primera fue un encuentro con las gremiales productivas para discutir el tema candente de los elevados precios de los combustibles del Uruguay. Coutinho tuvo una posición firme sobre la desmonopolización de la importación los combustibles por parte de ANCAP en oportunidad de la Ley de Urgente Consideración (LUC) tratada y votada en el Senado. En aquella oportunidad manifestó su desencanto ante pequeños o nulos avances en la materia con la consecuente reducción de precios al consumidor final. Con tales antecedentes, la Federación Rural del Uruguay, la Asociación de la Industria Frigorífica, la Asociación Cultivadores de Arroz, la Asociación de Productores de Leche, la Confederación Granjera, la Sociedad de Productores Forestales, las Cooperativas Agrarias Federadas y la mayoría de las Asociaciones Rurales del interior del país, promovieron la reunión virtual con el senador Coutinho para conversar sobre los combustibles nacionales y su relación con la producción, la preocupación por su costo, y el diseño de una hoja de ruta para lograr los cambios institucionales e impositivos que impliquen su descenso en el mercado nacional. De eso se trató el encuentro cordial y productivo del senador con las gremiales agropecuarias, entre ellas la de Asociación Agropecuaria de Salto.

En otro orden, siguió la reunión con Sanguinetti en su domicilio particular. El ex presidente acaba de despedirse del Senado pero continúa al frente de la Secretaría General del Partido Colorado, por lo que Coutinho comparte formalmente el proyecto político en curso y a su vez recibe el apoyo entusiasta del líder nacional.